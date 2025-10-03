苗栗隨機殺人案…女童遭刺手術5個多小時 母道謝：老師救了女兒一命

苗栗市邱姓男子昨天持刀隨機襲擊路人，課輔班黃姓女老師下午3時許從建功國小帶著8名男女學童前往班上，不料在距安親班僅約10公尺處的路口發生襲擊事件，她見到自己班上的丁姓女童被凶嫌持刀挾持，立刻衝上前要把女童拉回來，但對方直接用刀刺進女童胸部；苗栗縣長鍾東錦今天對黃姓老師奮不顧身的作為高度讚許，感謝她把學童當成自己的孩子般保護，讓他很感動。

縣府教育處表示，黃老師服務的地方是教會開辦免費讓弱勢學童「課後陪伴」的處所，不必申請立案，孩子可在裡面寫作業、玩遊戲，並沒有安排課程，也不收費。

黃姓老師今天受訪說，她昨天從學校接到學童後，大家步行要前往位於苗栗火車站附近的課輔班，走到中正路、建中街口時在等紅燈，突然看見超商外有兩個小女生在哭，其中一人還流血，但搞不清楚什麼狀況，還以為發生車禍，但後來見到有兩個男人在搏鬥，其中受傷的男子往前方診所方向逃離，她見情況不對，趕緊要學童疏散，遠離毆鬥現場，當時學生也是朝診所方疏散。

她說，稍後一回頭，驚見班上的丁姓女童被歹徒用刀抵住脖子挾持，她直覺反應一定要把女童立刻救回來，趕緊衝上前，沒想到歹徒動作相當快，直接揮刀往孩子身上刺，她趕緊拉住孩子的手和書包帶子，一路將孩子拉進道路對面的里長家，請對方趕緊打一一九救人，因女童胸部流血，她一直幫孩子加壓止血，直到救護車來。

丁姓女童受傷後，黃老師一直陪伴在醫院，待到女童由父母陪同轉院到台中才離開。丁姓女童的母親今天傍晚也到課輔班向黃老師致謝，她說事後看監視影片，發現凶嫌刺了女兒一刀後，還繼續步行「追」在後方，顯然沒有要罷手，要不是黃老師及時將女兒拉遠，對方絕對不會只捅一刀，孩子可能當場就遭遇不測，所以她非常感謝黃老師救了女兒一命。

丁媽媽說，女兒昨晚轉到台中市中國醫藥大學附醫動手術，心臟沒有被刺傷，但有條血管被割斷必須縫合，手術足足進行5個多小時，今天情況已穩定，預計明天就可轉到普通病房。

卅多歲的黃老師大學讀建築系，畢業後在神學院取得碩士學位，嫁到苗栗成了苗栗媳婦，班上有幾位老師和志工，學童現有18人，父母和孩子不是教友也可參加課後陪伴。黃老師說，她嚴格來說應該是教會的傳道人，也是課輔班的全職老師。