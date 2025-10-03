快訊

凶嫌10年前也曾犯案！苗栗持刀隨機殺人案 檢方聲請羈押獲准

聯合報／ 記者吳傑沐胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗地檢署偵辦邱姓男子在苗栗市隨機殺人案件，今天傍晚檢方訊問結束，認為嫌涉犯成年人故意對兒童犯殺人未遂等罪，且有逃亡、反覆實施殺人罪之虞，向法院聲請羈押，晚間近9點法院裁定聲押獲淮。圖／檢方提供
苗栗地檢署偵辦邱姓男子在苗栗市隨機殺人案件，今天傍晚檢方訊問結束，認為嫌涉犯成年人故意對兒童犯殺人未遂等罪，且有逃亡、反覆實施殺人罪之虞，向法院聲請羈押，晚間近9點法院裁定聲押獲淮。圖／檢方提供

苗栗地檢署偵辦邱姓男子在苗栗市隨機殺人案件，今天傍晚檢方訊問結束，認為嫌犯觸犯成年人故意對兒童犯殺人未遂等罪，且有逃亡、反覆實施殺人罪之虞，向法院聲請羈押，晚間近9點法院已裁定准予收押。

苗栗地檢署指出，檢方偵辦兒童遭持刀砍傷案，訊後認為嫌犯涉犯成年人故意對兒童殺人未遂、成年人故意對兒童涉犯傷害罪、殺人未遂、傷害罪嫌疑重大，其中涉犯成年人故意對兒童殺人未遂、殺人未遂罪均為本刑最輕5年以上有期徒刑之罪，檢方有相當理由認為被告有逃亡之虞，且有事證認為被告有反覆實施殺人罪之虞，因此向法院聲請羈押，已獲法院裁淮。

【中央社／苗栗縣3日電】

48歲邱姓男子2日在苗栗市持刀攻擊刺傷2學童及1名男子，重蹈10年前犯案覆轍，落網後經檢察官訊問，檢方晚間以邱嫌有反覆實行殺人罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

苗栗地檢署透過新聞稿指出，邱男經苗栗縣警察局苗栗分局逕行拘提後，今天下午解送地檢署。

檢方表示，檢察官訊問後，認邱男涉犯成年人故意對兒童犯殺人未遂、殺人未遂等罪，俱為法定最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有相當理由認為有逃亡之虞。

檢方指出，檢察官調查相關事證後，認為有事實足認邱男有反覆實行殺人罪之虞，有羈押之必要，依刑事訴訟法第101條第1項第3款、同法第101條之1第1項第2款，向苗栗地方法院聲請羈押邱姓被告羈押獲准。

苗栗市 隨機殺人事件 殺人未遂

