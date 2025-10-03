服刑出獄後又傷人！苗栗男持刀隨機殺人 檢方聲押禁見

苗栗市邱姓男子10年前曾在超商持利剪殺人未遂，服刑出獄後又持刀攻擊刺傷2學童及1名男子。苗栗地檢署今天表示，邱男涉犯成年人故意對兒童殺人未遂等罪，向法院聲押禁見。

48歲邱姓男子2日在苗栗市持刀隨機砍傷2名學童及1名男子，他10年前在同地點、類似模式犯案，出獄才半年又重蹈覆轍；警方於案發後，前往邱嫌住處攻堅逮人，今天下午移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗地檢署主任檢察官劉偉誠傍晚表示，檢察官訊後認邱嫌涉犯成年人故意對兒童犯殺人未遂、成年人故意對兒童犯傷害罪、殺人未遂罪、傷害罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，其中被告所涉殺人未遂罪嫌，為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有相當理由認有逃亡之虞。

劉偉誠說，檢察官審酌相關事證，認邱嫌有反覆實施殺人罪之虞，向法院聲請羈押禁見。