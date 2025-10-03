出獄半年又犯案！苗栗隨機殺人釀3傷 男子遭移送地檢署

48歲邱姓男子2日在苗栗市持刀隨機砍傷2名學童及1名男子，重蹈10年前覆轍，出獄才半年又再次犯案。警方今天指出，邱男落網後多保持沈默，下午依殺人未遂罪移送苗栗地檢署。

邱姓凶嫌於民國104年12月間在苗栗市住家附近超商持利剪隨機攻擊民眾，當時造成員警在內共4人受傷，經依殺人未遂罪、傷害罪判刑入監多年，今年3月才剛出獄，昨天下午又在同一間超商前犯下與10年前同樣駭人聽聞案件。

地方人士指出，早年邱男父母一連生了5名女兒，直到生了邱男與弟弟雙胞胎男丁，家中長輩欣喜不已，開心到連續3天做粿請大家吃，但也因為太過寵溺放任，邱男10多歲就沾染毒品，家人根本管不住。

鄰居表示，過去邱男常無緣故罵路人，鄰居都避之唯恐不及，今年3月出監後，有透過人力仲介當派遣工，孰料昨天下午騎著摩托車出門，手上竟用膠帶綁著10多公分長的水果刀，再次朝無辜學童、路人行兇。

另有鄰居提到，邱男甫出獄那段時間，曾在路上偶遇，當時對方還有禮貌打招呼說「你好」，原以為他服刑出來有變好，「孰料竟又發生這種事」。

警方指出，邱男是列管的治安顧慮人口及毒品應受尿液採驗人口，自今年3月出監後，由警勤區每月派員查訪1次，皆無異狀；每季1次的尿液檢驗部分，最近1次7月檢驗結果無毒品反應，家中也未查獲毒品或精神疾病藥物。

據了解，邱嫌昨天落網至今，面對警方詢問多保持沉默不語，但都有正常進食用餐，警方下午依殺人未遂罪將他移送苗栗地檢署偵辦，並認有反覆實施犯罪之虞，建請檢察官予以羈押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885