苗栗隨機殺人犯再犯 警大教授示警：吸毒傷害腦部釀控制失能

10年前在苗栗市某超商內隨機砍傷4人的邱姓男子，昨午在同家超商外再犯引關注，中央警察大學犯罪防治研究所主任沈勝昂指出，吸毒會造成腦部永久傷害，導致衝動控制與判斷力受損，教化成效低，亟需多元醫療與社會支持，防止重返犯罪。

沈勝昂分析，根據司法院裁判書系統顯示，48歲邱男早於2011年便有吸食二級毒品安非他命遭判刑，若於年輕時就開始使用毒品且年數不低，即便入獄後停止吸毒9至10年，毒品造成腦部傷害的後遺症依然存在，會讓他表現出包括衝動控制能力極差、出現幻覺，以及心理功能受損等精神疾病症狀，受損者可能缺乏判斷「什麼是該做，什麼不該做」的能力，難以像常人般判斷情境。

沈勝昂表示，矯正機構固然能戒治毒品，但吸毒後遺症也不會因此消失，且通常「很難恢復」，若毒品帶來的神經生理受損未在監獄內獲得專業處理，將嚴重影響受刑人重塑社會規範和法律常識的「教化過程」。

他提及，毒品成癮者常因缺乏金錢購買毒品而從事偷竊行為。這種「毒癮驅動犯罪」的模式在更生人身上尤為常見，形成毒品與財產犯罪的惡性循環；更生人出獄後無法獲穩定工作或收入，生活壓力加上又接觸毒友，讓他們極易回到吸毒、犯罪、重返監獄的老路。

當這些個案面臨生活挫折或心情不佳時，常會藉助物質來排解，最糟糕者恐重拾毒品，或使用較易取得且便宜的強力膠。若個案的精神狀態不穩定，在神智較不清醒情況，甚至可能出現對陌生人進行「無差別性攻擊（隨機攻擊）」，這種行為可能由於出現幻聽幻覺等精神症狀，誤認他人對自己構成威脅。

沈勝昂建議，吸毒後遺症受損的是生物性、神經性傷害，社區和家屬能提供的幫助有限，出獄後需要的是更專業且多元的協助。包括「專業醫療機構評估」針對神經性受損和心理狀態進行評估，透過藥物讓個案穩定、「心理支持與重建」幫助因神經傷害後遺症導致心理功能不佳者、「社會網絡與正規化生活」協助個案建立正規化的生活習慣，包括找到工作、獲得家人與朋友的關心。

他最後指出，毒品使用問題已是嚴重社會問題，甚至有人稱之為「國安問題」。相關社會復歸系統，如更生人保護協會及衛福部等單位，應共同提供社會心理援助，特別針對這些神經功能受損、矯治困難的更生人，進行長期的生物性、心理性和社會性多重支持，唯有讓個案在穩定、正常化的生活中重新建立社會網絡，才能有效降低他們重返毒品或犯罪的風險。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885