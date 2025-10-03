10年前也曾傷人…苗栗男再犯隨機殺人 矯正署：服刑無身心科就診紀錄

10月2日下午，48歲邱姓男子持刀在苗栗市街頭隨機攻擊，造成兩名國小學童與一名男子受傷。這並非邱男第一次犯案。10年前，他曾以同樣手法在同一地點行凶，如今才剛出獄再犯下傷人案件。 事發後輿論很快浮現「邱男出獄後立即再犯，應判死刑」的聲音，廢死聯盟的臉書塞滿網友批評的聲音，然而此案更凸顯的是，台灣對於出獄後高風險的受刑人，是否有足夠的監管與輔導機制？

2025-10-03 14:25