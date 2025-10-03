10年前也曾傷人…苗栗男再犯隨機殺人 矯正署：服刑無身心科就診紀錄

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
針對出監者又犯苗栗隨機殺人事件，法務部矯正署稍早發聲明譴責。圖／聯合報系資料照片
10年前在苗栗市超商內隨機砍傷4人的邱姓男子，昨午在同家超商外再犯引發關注，法務部矯正署稍早對此表達深切悲痛與遺憾，強烈譴責任何形式的暴力犯罪，將持續精進專業處遇，結合各界資源強化矯正效能。

副署長劉明彰指出，初步調查顯示邱姓受刑人於服刑期間並無身心科就診紀錄，而他的狀況也未達衛政機關通報標準，但因為具有毒品前科，已依規定轉介毒品防制中心進行後續輔導。

劉明彰說，為強化矯正教化效能，近年積極推動「個別化處遇計畫」，針對不同犯罪情節之受刑人，導入專業輔導人力與醫療資源，強化監所內心理輔導與身心治療密度，期能有效降低再犯風險，促進受刑人順利復歸社會。

他指出，目前全國監所收容人數已突破6萬人，目前正持續配合國家政策，落實刑罰執行，打造安全收容環境，並提升專業處遇量能。矯正機關作為刑事司法體系重要一環，未來將與社政、警政、衛政及勞政等相關機關密切合作，強化資源連結與資訊共享，共同防範潛在危險，守護民眾安全，健全社會安全網。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

