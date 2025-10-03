影／不幸中的大幸！苗栗隨機殺人案3傷者生命徵象穩定 林男今已拔管

苗栗市昨天下午發生隨機殺人事件，造成2名國小六年級女童及見義勇為的林姓男子受傷送醫，其中丁姓女童及林姓男子傷勢都很嚴重，但在各醫院醫師的努力下，目前3人的生命狀況都穩定。

苗栗縣長鍾東錦上午表示，丁姓女童昨晚從衛福部苗栗醫院轉送台中市中國醫藥大學附屬醫院治療，依回報的狀況，她目前傷勢穩定，胸部及肺部等臟器刺傷的情況也比想像中好，年輕孩子的生命力旺盛，相信很快就可痊癒，算是不幸中的大幸。

50歲林姓男子在苗栗市大千綜合醫院救治，目前雖仍在加護病房，但生命徵象穩定，今天並已拔管自主呼吸。

大千醫院加護病房主任袁國慶及胸腔外科醫師楊絡勝今天上午針對傷者情況說明，傷者昨天到院時意識清楚，急診團隊立即SOP啟動外傷小組協助評估，發現傷者右側胸、腹交界處有8至9公分的傷口，背部也有6公分傷口，且右側有大量血胸，因此先放置胸管引流，並送入加護病房觀察，但觀察期間傷患仍持續出現血胸，研判體內器官仍有傷口，經探查手術證實傷者肺臟、肝臟及橫膈膜都有傷口，設法止血後送入加護病房持續密切觀察中。