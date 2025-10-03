苗栗更生人超商前隨機傷女童 醫：優化刑中矯治、刑後輔導避免再犯

苗栗一名邱姓男子10年前犯下隨機殺人案，遭判刑8年8個月，近期出獄後，於超商前持刀隨機傷人，共2名國小學生遭刀傷。司法精神醫學會理事長李俊宏說，刑期結束、收容人出獄後，即為自由人，與一般民眾無異，若個案回到原先生活方式，接觸幫派、毒品等，容易再次陷入犯罪情境，從本次案件經驗，可見收容人回歸社會後的社區資源、監督輔導等，尚有精進空間。

邱姓收容人在10多年前案件中，曾接受司法精神鑑定，據法院相關文書，邱男在舊案案發前，有易怒、失眠情況，與卡債、金錢問題有關，且犯案前曾吸食毒品安非他命，但司法精神鑑定中，並未發現個案有明顯幻聽、幻覺，現實感與認知功能也無明顯案件，因此認定犯案時並未因精神疾病狀況影響決策能力，後續也未因精神疾病獲得緩刑。

收容人在監所理應接受相關教育，減少再犯情況。李俊宏說，如個案在獄中有精神疾病相關情況，也會轉介監所醫師評估，或接受心理師輔導、治療，出獄前也會進行轉銜，讓社區心理衛生團隊了解情況，在收容人出獄後接手提供資源，不過，以邱男案例來說，較無精神疾病相關需求，而是出獄後又接觸毒品，比較需要注意的是更生輔導機制。

李俊宏說，國內有完整的更生保護系統，收容人出獄回家後，會提供關懷，如發現毒品施用，也會要求個案進入戒癮治療，但個案回到社區，會接觸原有交友圈、生活習慣，價值觀要進行調整，也需要時間，且若個案是刑期結束出獄，不像假釋出獄有強制力，社區服務團隊能做的相對有限，邱男回歸社區，很快又接觸毒品，若個案本身沒有意願改變，容易陷入復用毒品情況。

以本案來看，邱男犯下案件情況，與其人格較有關聯，因此司法精神病房、司法精神病院能幫助的相對有限。李俊宏建議，未來針對本案的檢討，可關注收容人回歸社會環境時的輔導與監督資源，案件後續應會再次進行司法精神鑑定，如鑑定結果仍排除精神障礙與心智缺陷，就更需要探討如何優化刑中教化，以及刑後的社區矯治、更生輔導，以防範再犯情形。