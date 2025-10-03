快訊

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

普發現金最晚11月底發放？ 卓榮泰點頭：能快就快

新竹光復高中爆霸凌！學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗男隨機砍人關9年3月「出獄」再砍人 矯正署：沒讓他假釋

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
邱姓男子（後排被押者）十年前曾隨機砍傷四人遭判刑，今年三月服刑期滿後，昨下午在同地點又隨機砍人，大批警力攻堅逮人，邱落網後情緒激動。圖／讀者提供
邱姓男子（後排被押者）十年前曾隨機砍傷四人遭判刑，今年三月服刑期滿後，昨下午在同地點又隨機砍人，大批警力攻堅逮人，邱落網後情緒激動。圖／讀者提供

邱姓男子10年前在苗栗市超商隨機砍人被法辦，出獄後昨再砍傷女童，震驚社會。邱過去因暴力犯罪被捕，依殺人未遂罪、傷害罪判應執行有期徒期9年3月，在花蓮監獄服刑，但他在監服刑表現不佳，矯正署從來沒有給他假釋機會。

據了解，邱即使在監服刑，行止仍不符監所規定，難收矯治之效，他不但下工場未按規定作業，與同舍房獄友相處也不睦，與獄友吵架、打架是「家常便飯」，有多次違反監規記點受處分的紀錄。

由於邱行止不佳，雖曾提報假釋，但屢被矯正署假釋審議委員會委員「打槍」，從未獲得假釋機會，2025年3月下旬從花蓮監獄刑滿出監，再犯下暴力犯罪。

邱姓男子昨天下午在超商外追砍安親班學生隊伍，11歲丁姓女童遭挾持後，左胸被穿刺，傷勢不輕，另名女童和路過的林姓男子也被割傷；邱行凶後逃回家，警方破門逮捕制伏他，不過，邱拒絕夜間偵訊，檢警正依殺人未遂罪嫌再法辦。

據表示，2名受傷女童都是苗栗市建功國小6年級的學生，家屬表示，「從來沒想過這種事情會真的發生在自己家人身上」。

苗栗市 隨機殺人事件

延伸閱讀

苗栗隨機殺3人！ 11歲女童左胸穿刺傷緊急手術現況曝

苗栗男2度持刀隨機砍傷路人…落網後繼續緘默 警：每月查訪皆正常

苗栗隨機殺人再犯案 王育敏：司法判決太輕、矯正沒效果

苗栗男隨機殺3人…女童胸口中刀傷勢穩定 鍾東錦曝兇嫌有5姊、雙胞胎弟也染毒

相關新聞

冷靜殺人過程曝！苗栗男左手膠帶纏刀 鎖定學童行凶落跑若無事

苗栗市區一間超商門口昨午發生隨機殺人事件，現場民宅監視器也逐一還原凶嫌犯案過程，發現今年3月監服刑出獄的40歲邱姓男子，...

苗栗隨機殺3人！ 11歲女童左胸穿刺傷緊急手術現況曝

苗栗市昨天下午許發生隨機傷人事件，有殺人前科的48歲邱男出獄後，隨機刺傷3人，其中11歲丁姓女童左胸穿刺傷，經送醫急救後...

苗栗男2度持刀隨機砍傷路人…落網後繼續緘默 警：每月查訪皆正常

苗栗市區昨晚發生隨機殺人案，造成2女學童及1名路人受傷送醫急救，由於邱姓凶嫌也是因上次同地點持刀、隨機狠刺路人釀4傷，今...

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

苗栗市區昨午發生隨機殺人案，許多民眾目擊現場過程至今仍心有餘悸！一名上前見義勇為被凶嫌刺傷的林姓男子目前人還在加護病房觀...

影／苗栗隨機殺人2女學童受傷 學校家長嚇壞：孩子聽到一直抖

邱姓男子昨天下午持水果刀在苗栗市中正路、建中街口的超商外隨機攻擊路人，造成建功國小2名六年級女童及1名男性路人受傷，震驚...

苗栗男隨機殺3人…女童胸口中刀傷勢穩定 鍾東錦曝兇嫌有5姊、雙胞胎弟也染毒

苗栗市昨天發生邱姓男子在市區路口持刀隨機刺殺路人及國小學童的事件，震驚全國，苗栗縣長鍾東錦今天清晨7點多到建功國小關心學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。