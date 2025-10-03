苗栗男隨機砍人關9年3月「出獄」再砍人 矯正署：沒讓他假釋

邱姓男子10年前在苗栗市超商隨機砍人被法辦，出獄後昨再砍傷女童，震驚社會。邱過去因暴力犯罪被捕，依殺人未遂罪、傷害罪判應執行有期徒期9年3月，在花蓮監獄服刑，但他在監服刑表現不佳，矯正署從來沒有給他假釋機會。

據了解，邱即使在監服刑，行止仍不符監所規定，難收矯治之效，他不但下工場未按規定作業，與同舍房獄友相處也不睦，與獄友吵架、打架是「家常便飯」，有多次違反監規記點受處分的紀錄。

由於邱行止不佳，雖曾提報假釋，但屢被矯正署假釋審議委員會委員「打槍」，從未獲得假釋機會，2025年3月下旬從花蓮監獄刑滿出監，再犯下暴力犯罪。

邱姓男子昨天下午在超商外追砍安親班學生隊伍，11歲丁姓女童遭挾持後，左胸被穿刺，傷勢不輕，另名女童和路過的林姓男子也被割傷；邱行凶後逃回家，警方破門逮捕制伏他，不過，邱拒絕夜間偵訊，檢警正依殺人未遂罪嫌再法辦。

據表示，2名受傷女童都是苗栗市建功國小6年級的學生，家屬表示，「從來沒想過這種事情會真的發生在自己家人身上」。