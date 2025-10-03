冷靜殺人過程曝！苗栗男左手膠帶纏刀 鎖定學童行凶落跑若無事

苗栗市區一間超商門口昨午發生隨機殺人事件，現場民宅監視器也逐一還原凶嫌犯案過程，發現今年3月監服刑出獄的40歲邱姓男子，預先在左手以膠帶纏綁住水果刀，騎機車正要停等紅燈時，見放學學童陸續穿越路口斑馬線，竟直接下車追逐砍殺，造成2名11歲女童及1名50歲男子受傷，行凶後若無其事般的騎車離去。

從監視器畫面可以看到，邱男當時騎機車經過超商旁的路口，剛好看到一群小學生過馬路，立即把機車停在路口，下車後衝向學童行凶，當場刺傷2名11歲女童與1名50歲男子後，冷靜地騎上機車調頭離開現場。

邱男就住在案發現場後方巷子，2015年底他就曾在同間超商犯下隨機殺人案件，當時造成4人受傷，遭重判入監服刑，直至今年3月才剛刑滿出獄，未料竟又再度在街頭行凶，隨機對路人下刀。邱男胞弟表示，哥哥有吸毒惡習，也因此經常有被害妄想，此次犯案的原因不明。

事發後，警方據報火速查出邱嫌身分並前往其住家展開圍捕，警匪雙方短暫對峙，最後由員警合力將他逮捕到案。全案一共造成3人受傷，其中一名11歲女童受有左胸穿刺傷，造成血胸，另名11歲女童則是受有前胸表淺傷、右手肘撕裂傷；50歲林姓男子右上腹及背部穿刺傷。

邱嫌落網後夜間不訊問，在警局拘留室安靜度過一晚，上午他吃過早餐後至目前仍持續低頭不語，警方遲未能完成偵詢作業，午後將先移送苗栗地檢署由檢方進一步釐清凶嫌犯案動機。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885