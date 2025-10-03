影／教會開辦免費安親班 老師「視如己出」勇救遭刺殺女學童

苗栗市邱姓男子昨天持刀隨機襲擊路人，黃姓安親班老師昨天下午3點多從建功國小帶領約8名男女學童前往安親班，不料在距離安親班僅數十公尺處的路口發生襲擊事件，她見到自己安親班的丁姓女童被凶嫌挾持，立刻衝上前想把女童拉回來，不料對方直接用刀就往女童胸部刺；苗栗縣長鍾東錦今天上午對黃姓老師的奮勇行為高度讚許，感謝她把學童當成自己的孩子呵護。

教育處表示，黃老師服務地方其實不是所謂的「安親班」，而是教會開辦讓學童放學後能到該處寫作業，並沒有安課程，也不收費。

黃姓安親班老師上午說，她昨天從學校接到學童後，大家步行要前往位於苗栗火車站附近的安親班，走到中正路、建中街口時等紅燈，突然看見超商外有2個小女生在哭，也搞不清楚狀況，還以為發生車禍，但後來見到有2個男人在搏鬥，其中一名受傷的男子往前方天恩診所方向逃離，她見情況不對，趕緊要學童疏散，遠離毆鬥現場，當時學生也是朝診所方疏散。

她說，後來回頭一看，發生自己安親班丁姓女童被歹徒用刀挾持，她心想一定要把女童救回來，因此趕緊衝上前，沒想到歹徒動作更快，直接揮刀刺傷孩子，見女童受傷，她趕緊將孩子帶到鄰近的里長家，請里長趕緊打119救人。

昨天丁姓女童受傷後，黃姓老師一直陪伴在醫院，直到女童由父母陪同轉院到台中。發生攻擊事件的超商斜對面就是安親班，大約只差十幾公尺。