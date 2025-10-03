苗栗男2度持刀隨機砍傷路人…落網後繼續緘默 警：每月查訪皆正常

苗栗市區昨晚發生隨機殺人案，造成2女學童及1名路人受傷送醫急救，由於邱姓凶嫌也是因上次同地點持刀、隨機狠刺路人釀4傷，今年3月間他才刑滿出獄，未料再度犯下如此惡行；昨事發後，在社群平台持續發酵，網友紛紛質疑究竟是「犧牲性命去保護人權」比較重要，還是「犧牲人權去保護性命」那一個才是真正更有價值的考量？

據了解，邱嫌是苗栗警方列管的治安顧慮人口及毒品應受尿液採驗人口，依治安顧慮人口查訪作業規定，由警勤區每月派員查訪；邱嫌於今年3月23日出監，轄區分局員警每月均有依規定查訪，另依毒品應受尿液採驗作業規定，應於每季到驗，邱嫌出監後第2、3季均有到驗採尿。

苗栗警分局表示，邱嫌刑滿出獄後，依相關作業規定，警勤區每月查訪1次，查訪3年，必要時得增加查訪次數。邱嫌出監後經警勤區、刑責區查訪皆屬正常，未來針對相關重大列管治安顧慮人口將持續加強查訪及約制，避免類似案件再度發生。

對此社會矚目重大案件，苗栗地檢署指派主任檢察官劉偉誠及檢察官徐子元組成專案小組，指揮苗栗縣警察局苗栗分局進行蒐證調查、保全證據，並通報財團法人犯罪被害人保護協會苗栗分會啟動犯罪被害人保護，後續將迅速釐清事實，從嚴追究。

由於邱嫌昨落網後至今天近午為止，在警局依舊保持緘默，拒絕應訊，警方遲未能完成偵詢作業；對此，專案小組將於下午2點前，將邱嫌先行移送地檢署由檢方直接偵詢調查，以釐清犯案動機。