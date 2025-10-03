快訊

苗栗隨機殺人再犯案 王育敏：司法判決太輕、矯正沒效果

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委王育敏。記者魯永明／翻攝
苗栗市一名邱姓男子10年前犯下隨機殺人案，出獄後又再度以同樣模式犯案，砍傷兩名國小學生。國民黨立委王育敏表示，司法判決太低，未來立法院恐要考慮修法加重隨機殺人犯刑責，另外法務部矯正處遇工作有沒有做好？應該要檢討改進。

苗栗隨機爆發隨機殺人案，兇手10年前犯下隨機殺人案後，遭判刑8年8個月出獄。王育敏表示，按照「刑法」殺人未遂可以比照殺人，判10年以上或無期徒刑。這名加害人10年前就以無差別方式攻擊他人，當時警察也重傷，結果司法對無差別攻擊者僅判10年以下，也沒因為傷害公務員、兒童等加重其刑，顯示司法有判刑過輕的問題。

王育敏說，未來司法若沒有改善，立法院可能要考慮修正刑法，針對隨機殺害兒童者加重其刑。

另外苗栗隨機殺人犯再度犯案，也讓社會感嘆矯正機關完全未發揮功能，導致加害人出獄後如「不定時炸彈」。王育敏對此表示，加害者心理狀態需要諮商師介入，但看起來獄中的矯正工作完全沒效果，導致加害者出獄後一樣犯行重大。

王育敏質疑，法務部、衛福部對於殺人犯精神心理的矯正處遇，到底有沒有在做？有沒有評估成效？在獄中有無評估再犯率？此案凸顯整個矯正系統都還有缺失，應該要檢討改進。

苗栗市 隨機殺人事件 王育敏

相關新聞

苗栗隨機殺3人！ 11歲女童左胸穿刺傷緊急手術現況曝

苗栗市昨天下午許發生隨機傷人事件，有殺人前科的48歲邱男出獄後，隨機刺傷3人，其中11歲丁姓女童左胸穿刺傷，經送醫急救後...

苗栗男2度持刀隨機砍傷路人…落網後繼續緘默 警：每月查訪皆正常

苗栗市區昨晚發生隨機殺人案，造成2女學童及1名路人受傷送醫急救，由於邱姓凶嫌也是因上次同地點持刀、隨機狠刺路人釀4傷，今...

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

苗栗市區昨午發生隨機殺人案，許多民眾目擊現場過程至今仍心有餘悸！一名上前見義勇為被凶嫌刺傷的林姓男子目前人還在加護病房觀...

影／苗栗隨機殺人2女學童受傷 學校家長嚇壞：孩子聽到一直抖

邱姓男子昨天下午持水果刀在苗栗市中正路、建中街口的超商外隨機攻擊路人，造成建功國小2名六年級女童及1名男性路人受傷，震驚...

苗栗男隨機殺3人…女童胸口中刀傷勢穩定 鍾東錦曝兇嫌有5姊、雙胞胎弟也染毒

苗栗市昨天發生邱姓男子在市區路口持刀隨機刺殺路人及國小學童的事件，震驚全國，苗栗縣長鍾東錦今天清晨7點多到建功國小關心學...

影／教會開辦免費安親班 老師「視如己出」勇救遭刺殺女學童

苗栗市邱姓男子昨天持刀隨機襲擊路人，黃姓安親班老師昨天下午3點多從建功國小帶領約8名男女學童前往安親班，不料在距離安親班...

