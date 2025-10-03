苗栗隨機殺人再犯案 王育敏：司法判決太輕、矯正沒效果

苗栗市一名邱姓男子10年前犯下隨機殺人案，出獄後又再度以同樣模式犯案，砍傷兩名國小學生。國民黨立委王育敏表示，司法判決太低，未來立法院恐要考慮修法加重隨機殺人犯刑責，另外法務部矯正處遇工作有沒有做好？應該要檢討改進。

苗栗隨機爆發隨機殺人案，兇手10年前犯下隨機殺人案後，遭判刑8年8個月出獄。王育敏表示，按照「刑法」殺人未遂可以比照殺人，判10年以上或無期徒刑。這名加害人10年前就以無差別方式攻擊他人，當時警察也重傷，結果司法對無差別攻擊者僅判10年以下，也沒因為傷害公務員、兒童等加重其刑，顯示司法有判刑過輕的問題。

王育敏說，未來司法若沒有改善，立法院可能要考慮修正刑法，針對隨機殺害兒童者加重其刑。

另外苗栗隨機殺人犯再度犯案，也讓社會感嘆矯正機關完全未發揮功能，導致加害人出獄後如「不定時炸彈」。王育敏對此表示，加害者心理狀態需要諮商師介入，但看起來獄中的矯正工作完全沒效果，導致加害者出獄後一樣犯行重大。

王育敏質疑，法務部、衛福部對於殺人犯精神心理的矯正處遇，到底有沒有在做？有沒有評估成效？在獄中有無評估再犯率？此案凸顯整個矯正系統都還有缺失，應該要檢討改進。