快訊

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

老高與小茉宣布頻道停更 悲痛曝「摯愛」罹癌：情況不樂觀

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗隨機殺人 鐵工為救女童也遭刺 女兒：仍在加護病房盼集氣度過險境

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
林姓鐵工（中）因要救女童，也遭邱男（右一）刺傷。圖／取自行車紀錄器畫面
林姓鐵工（中）因要救女童，也遭邱男（右一）刺傷。圖／取自行車紀錄器畫面

苗栗昨天發生隨機殺人案，邱姓男子無故持刀刺殺路過的2童和1名林姓鐵工，且他10年前在同一地點犯案，不久前才出獄，引起社會譁然。林姓男子的女兒表示，她的爸爸為了救小朋友，結果遭砍，傷勢嚴重、仍在加護病房，希望大眾為她爸爸集氣，度過險境。

3名傷者包括2名國小六年級女童，以及50歲林姓鐵工。據了解，林男當時路過，因女童求助，他見義勇為前去阻止，和邱男拉扯時遭刺傷右上腹和背部。

林姓男子的女兒昨晚在Threads發文，她表示，小女童找她的爸爸求救，「我爸爸要幫她打電話報警，接著換他被砍」。她的爸爸傷勢最嚴重，「出血過多，還在加護病房」。

「這個社會真的生病了，司法都在幫助壞人」， 林男的女兒表示，希望大家可以正視這件事情，盼能一起幫她的爸爸集氣，度過險境。

一名網友表示，事發地點是老家附近，他對這名兇嫌不陌生，「小時候他就會去欺負比他年紀小的小孩，長大後也是鄰里間頭痛的人物」。10年前、10年後，在同個超商，同樣手法，手持尖銳刀剪，無差別隨機砍殺民眾。到底社會安全網在哪？家裡也有老人與小孩，「真的會擔心哪天他又關出來了怎麼辦？」

另一名附近住戶也發文表示，當時有車停下來，一名男子從後車廂拿出棒球棒走向超商，原本以為對方要去鬧事。後來發現有人倒在他的店旁邊，痛苦地捂著被捅的傷口等救護車。原來拿球棒的男子是要保護其他人。

該名住戶說，警察逮到的兇嫌，竟然就是住在後面的邱男，「那個之前常常鬼吼鬼叫、用客家話亂罵一整天的怪人」。他親眼看到一個小妹妹被送上救護車時嚇得哭哭啼啼，「這種陰影會伴隨她多久？」

苗栗市 隨機殺人事件 加護病房

延伸閱讀

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

苗栗隨機殺人2女童受傷 侯友宜：要在被害者立場省思捍衛社會正義

影／苗栗隨機殺人2女學童受傷 學校家長嚇壞：孩子聽到一直抖

苗栗男隨機殺3人…女童胸口中刀傷勢穩定 鍾東錦曝兇嫌有5姊、雙胞胎弟也染毒

相關新聞

苗栗隨機殺3人！ 11歲女童左胸穿刺傷緊急手術現況曝

苗栗市昨天下午許發生隨機傷人事件，有殺人前科的48歲邱男出獄後，隨機刺傷3人，其中11歲丁姓女童左胸穿刺傷，經送醫急救後...

苗栗男2度持刀隨機砍傷路人…落網後繼續緘默 警：每月查訪皆正常

苗栗市區昨晚發生隨機殺人案，造成2女學童及1名路人受傷送醫急救，由於邱姓凶嫌也是因上次同地點持刀、隨機狠刺路人釀4傷，今...

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

苗栗市區昨午發生隨機殺人案，許多民眾目擊現場過程至今仍心有餘悸！一名上前見義勇為被凶嫌刺傷的林姓男子目前人還在加護病房觀...

影／苗栗隨機殺人2女學童受傷 學校家長嚇壞：孩子聽到一直抖

邱姓男子昨天下午持水果刀在苗栗市中正路、建中街口的超商外隨機攻擊路人，造成建功國小2名六年級女童及1名男性路人受傷，震驚...

苗栗男隨機殺3人…女童胸口中刀傷勢穩定 鍾東錦曝兇嫌有5姊、雙胞胎弟也染毒

苗栗市昨天發生邱姓男子在市區路口持刀隨機刺殺路人及國小學童的事件，震驚全國，苗栗縣長鍾東錦今天清晨7點多到建功國小關心學...

影／教會開辦免費安親班 老師「視如己出」勇救遭刺殺女學童

苗栗市邱姓男子昨天持刀隨機襲擊路人，黃姓安親班老師昨天下午3點多從建功國小帶領約8名男女學童前往安親班，不料在距離安親班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。