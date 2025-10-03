苗栗隨機殺人 鐵工為救女童也遭刺 女兒：仍在加護病房盼集氣度過險境

苗栗昨天發生隨機殺人案，邱姓男子無故持刀刺殺路過的2童和1名林姓鐵工，且他10年前在同一地點犯案，不久前才出獄，引起社會譁然。林姓男子的女兒表示，她的爸爸為了救小朋友，結果遭砍，傷勢嚴重、仍在加護病房，希望大眾為她爸爸集氣，度過險境。

3名傷者包括2名國小六年級女童，以及50歲林姓鐵工。據了解，林男當時路過，因女童求助，他見義勇為前去阻止，和邱男拉扯時遭刺傷右上腹和背部。

林姓男子的女兒昨晚在Threads發文，她表示，小女童找她的爸爸求救，「我爸爸要幫她打電話報警，接著換他被砍」。她的爸爸傷勢最嚴重，「出血過多，還在加護病房」。

「這個社會真的生病了，司法都在幫助壞人」， 林男的女兒表示，希望大家可以正視這件事情，盼能一起幫她的爸爸集氣，度過險境。

一名網友表示，事發地點是老家附近，他對這名兇嫌不陌生，「小時候他就會去欺負比他年紀小的小孩，長大後也是鄰里間頭痛的人物」。10年前、10年後，在同個超商，同樣手法，手持尖銳刀剪，無差別隨機砍殺民眾。到底社會安全網在哪？家裡也有老人與小孩，「真的會擔心哪天他又關出來了怎麼辦？」

另一名附近住戶也發文表示，當時有車停下來，一名男子從後車廂拿出棒球棒走向超商，原本以為對方要去鬧事。後來發現有人倒在他的店旁邊，痛苦地捂著被捅的傷口等救護車。原來拿球棒的男子是要保護其他人。

該名住戶說，警察逮到的兇嫌，竟然就是住在後面的邱男，「那個之前常常鬼吼鬼叫、用客家話亂罵一整天的怪人」。他親眼看到一個小妹妹被送上救護車時嚇得哭哭啼啼，「這種陰影會伴隨她多久？」