快訊

鏟子超人歡呼！總協調官宣布：光復鄉中午以前家戶清淤完成

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！ 8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
黃老師心有餘悸說，當時還是有點緊張，昨整夜也睡不好，只希望自己能做的更好，維護學童的安全。記者吳傑沐／攝影
黃老師心有餘悸說，當時還是有點緊張，昨整夜也睡不好，只希望自己能做的更好，維護學童的安全。記者吳傑沐／攝影

苗栗市區昨午發生隨機殺人案，許多民眾目擊現場過程至今仍心有餘悸！一名上前見義勇為被凶嫌刺傷的林姓男子目前人還在加護病房觀察中；有民眾描述「看他從後車廂拿出棒球棒走過去，一開始還以為他是要去鬧事，原來那個男生拿棒球棒是為了保護其他人。」另外，上前從凶嫌身邊拉開遭刺傷女童的安親班女老師，許多網友也讚許她勇氣可嘉。

昨晚有民眾在Threads發文「今天下午發生一件讓我震驚的事。門口有台轎車停下來，一個男生從後車廂拿出棒球棒走7-11，我一開始還以為他是要去鬧事。結果沒多久我走出去一看，嚇到：居然有人倒在我店旁邊，痛苦地捂著被捅的傷口等救護車來。原來那個男生拿棒球棒是為了保護其他人，因為幾分鐘前才發生了隨機砍人事件。」

後來凶嫌犯案後立刻逃逸，但警察很快找到他的藏身處。更可怕的是，他竟然就住在後面，還是那個之前常常鬼吼鬼叫、用客家話亂罵一整天的怪人。最誇張的是，他居然是累犯！十年前就在附近 7-11 砍過人了。

她並質疑，這樣的人還能被放回社會，為什麼還要還他自由，卻犧牲無辜人民的安全與自由？難道真的要等到哪天法官或總統自己被砍到，才會認真去修法嗎？「我親眼看到一個小妹妹被送上救護車時嚇得哭哭啼啼，這種陰影會伴隨她多久？」

從凶嫌身邊拉開遭刺傷女童的安親班女老師，今天上午前往縣府社會處接受訪談時也現身說，她當時會出現在案發現場，其實是要帶小朋友去上課的，因為她本來就是安親班老師，然後那些孩子都是他們安親班的學生。她說，在路口正要帶小朋友過馬路進來安親班，然後就看到這個狀況，上前從凶嫌身旁拉開的那個受傷女學童也是她自己班上的學生。

經過了一晚的沉澱，黃老師仍心有餘悸說，當時還是有點緊張，昨整夜也睡不好，只希望自己能做的更好，維護學童的安全，也要宣導放學學童不要落單，更不要走小小路。

上前見義勇為卻被兇嫌刺傷的林男，經送醫後目前人還在加護病房觀察，意識清楚、狀況穩定持續觀察中。圖／民眾提供
上前見義勇為卻被兇嫌刺傷的林男，經送醫後目前人還在加護病房觀察，意識清楚、狀況穩定持續觀察中。圖／民眾提供

苗栗市 隨機殺人事件 安親班

延伸閱讀

苗栗隨機殺人2女童受傷 侯友宜：要在被害者立場省思捍衛社會正義

苗栗男隨機殺3人…女童胸口中刀傷勢穩定 鍾東錦曝兇嫌有5姊、雙胞胎弟也染毒

苗栗男同地點隨機殺人 10年前受害大學生：當時傷口再往上就到頸動脈

苗栗隨機殺人最新畫面曝光！國小女童遭男勒脖持刀刺 師生驚叫逃竄

相關新聞

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

苗栗市區昨午發生隨機殺人案，許多民眾目擊現場過程至今仍心有餘悸！一名上前見義勇為被凶嫌刺傷的林姓男子目前人還在加護病房觀...

影／苗栗隨機殺人2女學童受傷 學校家長嚇壞：孩子聽到一直抖

邱姓男子昨天下午持水果刀在苗栗市中正路、建中街口的超商外隨機攻擊路人，造成建功國小2名六年級女童及1名男性路人受傷，震驚...

苗栗男隨機殺3人…女童胸口中刀傷勢穩定 鍾東錦曝兇嫌有5姊、雙胞胎弟也染毒

苗栗市昨天發生邱姓男子在市區路口持刀隨機刺殺路人及國小學童的事件，震驚全國，苗栗縣長鍾東錦今天清晨7點多到建功國小關心學...

苗栗男同地點隨機殺人 10年前受害大學生：當時傷口再往上就到頸動脈

苗栗47歲邱姓男子10年前在超商隨機砍人，未料出獄後昨天下午重返同一超商再度犯案，造成2名女學童及1名見義勇為的中年男子...

苗栗隨機殺人2女童受傷 侯友宜：要在被害者立場省思捍衛社會正義

苗栗市昨天發生邱姓男子在市區路口持刀隨機刺殺路人及國小學童的事件，引發社會關注。新北市長侯友宜今到北大高中觀摩學生自主學...

凶嫌出獄後再次犯案 曾被砍7刀退休警嘆：矯正沒功能

邱姓男子十年前在超商隨機砍人，服刑期滿出獄後再次犯案。受傷徐姓女童母親昨天說，危險人物不該再放出來；十年前遭邱刺七刀重傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。