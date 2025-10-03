苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

苗栗市區昨午發生隨機殺人案，許多民眾目擊現場過程至今仍心有餘悸！一名上前見義勇為被凶嫌刺傷的林姓男子目前人還在加護病房觀察中；有民眾描述「看他從後車廂拿出棒球棒走過去，一開始還以為他是要去鬧事，原來那個男生拿棒球棒是為了保護其他人。」另外，上前從凶嫌身邊拉開遭刺傷女童的安親班女老師，許多網友也讚許她勇氣可嘉。

昨晚有民眾在Threads發文「今天下午發生一件讓我震驚的事。門口有台轎車停下來，一個男生從後車廂拿出棒球棒走7-11，我一開始還以為他是要去鬧事。結果沒多久我走出去一看，嚇到：居然有人倒在我店旁邊，痛苦地捂著被捅的傷口等救護車來。原來那個男生拿棒球棒是為了保護其他人，因為幾分鐘前才發生了隨機砍人事件。」

後來凶嫌犯案後立刻逃逸，但警察很快找到他的藏身處。更可怕的是，他竟然就住在後面，還是那個之前常常鬼吼鬼叫、用客家話亂罵一整天的怪人。最誇張的是，他居然是累犯！十年前就在附近 7-11 砍過人了。

她並質疑，這樣的人還能被放回社會，為什麼還要還他自由，卻犧牲無辜人民的安全與自由？難道真的要等到哪天法官或總統自己被砍到，才會認真去修法嗎？「我親眼看到一個小妹妹被送上救護車時嚇得哭哭啼啼，這種陰影會伴隨她多久？」

從凶嫌身邊拉開遭刺傷女童的安親班女老師，今天上午前往縣府社會處接受訪談時也現身說，她當時會出現在案發現場，其實是要帶小朋友去上課的，因為她本來就是安親班老師，然後那些孩子都是他們安親班的學生。她說，在路口正要帶小朋友過馬路進來安親班，然後就看到這個狀況，上前從凶嫌身旁拉開的那個受傷女學童也是她自己班上的學生。