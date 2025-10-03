影／苗栗隨機殺人2女學童受傷 學校家長嚇壞：孩子聽到一直抖

邱姓男子昨天下午持水果刀在苗栗市中正路、建中街口的超商外隨機攻擊路人，造成建功國小2名六年級女童及1名男性路人受傷，震驚社會。陳姓家長上午騎機車送孩子到校，表達心理的不安，她說昨天上午才帶小朋友去那間超商買東西，下午超商外就發生攻擊事件，她和孩子得知都嚇壞了「真的好可怕」。

陳姓家長說，遇刺受傷的徐姓女童是她孩子的同班同學，小孩昨天因生病不舒服未到校上課，她上午帶小朋友就醫結束，孩子說想吃東西，所以帶孩子去同一間超商買東西，不料下午就傳出攻擊事件，孩子聽了一直發抖，她也覺得好可怕，也覺得兩名受害女童都很無辜、很可憐，家裡的小朋友及校內學生未來需要一段時間才可能消除心理的恐懼和壓力。

建功國小昨天下午有兩名六年級女童遇襲受傷，其中徐姓女童胸部、右肘處被割傷，右肘傷口深達4公分，經縫合沒有生命危險，但丁姓女童傷勢就很嚴重，肺部被刺傷，出現氣胸、血胸，昨晚6點多轉院到台中市中國醫大學附屬醫院，目前傷勢已穩定。