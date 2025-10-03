快訊

鏟子超人歡呼！總協調官宣布：光復鄉中午以前家戶清淤完成

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！ 8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

影／苗栗隨機殺人2女學童受傷 學校家長嚇壞：孩子聽到一直抖

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
陳姓家長上午騎機車送孩子到校，表達心理的不安，她說昨天上午才帶小朋友去那間超商買東西，下午超商外就發生攻擊事件，她和孩子得知都嚇壞了「真的好可怕」。記者胡蓬生／攝影
陳姓家長上午騎機車送孩子到校，表達心理的不安，她說昨天上午才帶小朋友去那間超商買東西，下午超商外就發生攻擊事件，她和孩子得知都嚇壞了「真的好可怕」。記者胡蓬生／攝影

邱姓男子昨天下午持水果刀在苗栗市中正路、建中街口的超商外隨機攻擊路人，造成建功國小2名六年級女童及1名男性路人受傷，震驚社會。陳姓家長上午騎機車送孩子到校，表達心理的不安，她說昨天上午才帶小朋友去那間超商買東西，下午超商外就發生攻擊事件，她和孩子得知都嚇壞了「真的好可怕」。

陳姓家長說，遇刺受傷的徐姓女童是她孩子的同班同學，小孩昨天因生病不舒服未到校上課，她上午帶小朋友就醫結束，孩子說想吃東西，所以帶孩子去同一間超商買東西，不料下午就傳出攻擊事件，孩子聽了一直發抖，她也覺得好可怕，也覺得兩名受害女童都很無辜、很可憐，家裡的小朋友及校內學生未來需要一段時間才可能消除心理的恐懼和壓力。

建功國小昨天下午有兩名六年級女童遇襲受傷，其中徐姓女童胸部、右肘處被割傷，右肘傷口深達4公分，經縫合沒有生命危險，但丁姓女童傷勢就很嚴重，肺部被刺傷，出現氣胸、血胸，昨晚6點多轉院到台中市中國醫大學附屬醫院，目前傷勢已穩定。

苗栗市 隨機殺人事件 超商

延伸閱讀

苗栗街頭隨機殺3人…女童胸刺一刀傷勢穩定！鍾東錦今到校關心護童

苗栗男同地點隨機殺人 10年前受害大學生：當時傷口再往上就到頸動脈

苗栗隨機殺人最新畫面曝光！國小女童遭男勒脖持刀刺 師生驚叫逃竄

影／苗栗毒品人口無差別持利刃攻擊他人 立委邱鎮軍：必須嚴懲

相關新聞

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

苗栗市區昨午發生隨機殺人案，許多民眾目擊現場過程至今仍心有餘悸！一名上前見義勇為被凶嫌刺傷的林姓男子目前人還在加護病房觀...

影／苗栗隨機殺人2女學童受傷 學校家長嚇壞：孩子聽到一直抖

邱姓男子昨天下午持水果刀在苗栗市中正路、建中街口的超商外隨機攻擊路人，造成建功國小2名六年級女童及1名男性路人受傷，震驚...

苗栗男隨機殺3人…女童胸口中刀傷勢穩定 鍾東錦曝兇嫌有5姊、雙胞胎弟也染毒

苗栗市昨天發生邱姓男子在市區路口持刀隨機刺殺路人及國小學童的事件，震驚全國，苗栗縣長鍾東錦今天清晨7點多到建功國小關心學...

苗栗男同地點隨機殺人 10年前受害大學生：當時傷口再往上就到頸動脈

苗栗47歲邱姓男子10年前在超商隨機砍人，未料出獄後昨天下午重返同一超商再度犯案，造成2名女學童及1名見義勇為的中年男子...

苗栗隨機殺人2女童受傷 侯友宜：要在被害者立場省思捍衛社會正義

苗栗市昨天發生邱姓男子在市區路口持刀隨機刺殺路人及國小學童的事件，引發社會關注。新北市長侯友宜今到北大高中觀摩學生自主學...

凶嫌出獄後再次犯案 曾被砍7刀退休警嘆：矯正沒功能

邱姓男子十年前在超商隨機砍人，服刑期滿出獄後再次犯案。受傷徐姓女童母親昨天說，危險人物不該再放出來；十年前遭邱刺七刀重傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。