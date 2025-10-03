快訊

鏟子超人歡呼！總協調官宣布：光復鄉中午以前家戶清淤完成

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！ 8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗男隨機殺3人…女童胸口中刀傷勢穩定 鍾東錦曝兇嫌有5姊、雙胞胎弟也染毒

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦上午到苗栗市建功國小關心學生入校情況，並受訪表達學童遇刺案的看法。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午到苗栗市建功國小關心學生入校情況，並受訪表達學童遇刺案的看法。記者胡蓬生／攝影

苗栗市昨天發生邱姓男子在市區路口持刀隨機刺殺路人及國小學童的事件，震驚全國，苗栗縣長鍾東錦今天清晨7點多到建功國小關心學童上學情況，他強調日後社區有這類「炸彈型」有具暴力傾向的人口存在，相關單位必須加倍關心並掌握對方情況，希望學者專家研擬一私鬧區學校的護童專案，配合警力、民力加強防制類似憾事重演。

邱姓男子昨天下午3點多持水果刀在苗栗市中正路、建中街口的超商外隨機揮刀傷人，建功國小2名六年級女童被利刃刺傷、割傷，其中丁姓女童肺部被刺傷出現氣胸、血胸，轉往台中市中國醫藥大學附屬醫院救治，目前傷勢穩定。邱男10年前在同一地點以幾乎相同的手法傷人，持拆卸一半的利剪無差別攻擊他人，前往處理的員警也被攻擊受傷，幸好當時劉姓巡佐穿著防彈背心，保住一命，邱男被捕後判刑9年半，今年3月刑滿出監。

鍾東錦上午7點多由警察局長、教育處長等人陪同到建功國小關心學童到校情況，針對凶嫌「複製」10年前的無差別攻擊事件，鍾東錦強調苗栗是很純樸的地區，卻發生這種震驚全國的事件，造成社會付出很大成本，也影響學童和家長的心理，他覺得很抱歉和痛心，此案當然與毒品有關係，檢警會進一步調查釐清。

鍾東錦並透露，邱姓男子父母已不在，他平常與5個姊姊都不往來，只偶爾與最小的姊姊連繫，他的雙胞胎弟弟也是毒品人口，家庭功能不佳。凶嫌今年3月出獄後，由衛生局心理健康中心個管師提供關懷及連繫，警察單位未介入，由於個管師多是女性，單獨家訪有風險，多數是以電訪聯繫，這部分希望專家能研擬方案，避免憾事重演，也希望中央能補足苗栗的警力，加強對個案及學校周邊的巡邏。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

苗栗縣長鍾東錦上午到苗栗市建功國小關心學生入校情況，並受訪表達學童遇刺案的看法。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午到苗栗市建功國小關心學生入校情況，並受訪表達學童遇刺案的看法。記者胡蓬生／攝影

苗栗市 隨機殺人事件

延伸閱讀

客家經典4炆4炒每桌4500元 苗栗市公所明天10點起開放140桌預約

影／郝龍斌選國民黨主席要當吳伯雄2.0 苗栗縣長鍾東錦大推郝最有客家味

拚國民黨主席搶地方票 鄭麗文拜會鍾東錦

苗栗財力5級跳1級 縣長鍾東錦爭取3至5年緩衝期

相關新聞

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

苗栗市區昨午發生隨機殺人案，許多民眾目擊現場過程至今仍心有餘悸！一名上前見義勇為被凶嫌刺傷的林姓男子目前人還在加護病房觀...

影／苗栗隨機殺人2女學童受傷 學校家長嚇壞：孩子聽到一直抖

邱姓男子昨天下午持水果刀在苗栗市中正路、建中街口的超商外隨機攻擊路人，造成建功國小2名六年級女童及1名男性路人受傷，震驚...

苗栗男隨機殺3人…女童胸口中刀傷勢穩定 鍾東錦曝兇嫌有5姊、雙胞胎弟也染毒

苗栗市昨天發生邱姓男子在市區路口持刀隨機刺殺路人及國小學童的事件，震驚全國，苗栗縣長鍾東錦今天清晨7點多到建功國小關心學...

苗栗男同地點隨機殺人 10年前受害大學生：當時傷口再往上就到頸動脈

苗栗47歲邱姓男子10年前在超商隨機砍人，未料出獄後昨天下午重返同一超商再度犯案，造成2名女學童及1名見義勇為的中年男子...

苗栗隨機殺人2女童受傷 侯友宜：要在被害者立場省思捍衛社會正義

苗栗市昨天發生邱姓男子在市區路口持刀隨機刺殺路人及國小學童的事件，引發社會關注。新北市長侯友宜今到北大高中觀摩學生自主學...

凶嫌出獄後再次犯案 曾被砍7刀退休警嘆：矯正沒功能

邱姓男子十年前在超商隨機砍人，服刑期滿出獄後再次犯案。受傷徐姓女童母親昨天說，危險人物不該再放出來；十年前遭邱刺七刀重傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。