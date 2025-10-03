苗栗男隨機殺3人…女童胸口中刀傷勢穩定 鍾東錦曝兇嫌有5姊、雙胞胎弟也染毒

苗栗市昨天發生邱姓男子在市區路口持刀隨機刺殺路人及國小學童的事件，震驚全國，苗栗縣長鍾東錦今天清晨7點多到建功國小關心學童上學情況，他強調日後社區有這類「炸彈型」有具暴力傾向的人口存在，相關單位必須加倍關心並掌握對方情況，希望學者專家研擬一私鬧區學校的護童專案，配合警力、民力加強防制類似憾事重演。

邱姓男子昨天下午3點多持水果刀在苗栗市中正路、建中街口的超商外隨機揮刀傷人，建功國小2名六年級女童被利刃刺傷、割傷，其中丁姓女童肺部被刺傷出現氣胸、血胸，轉往台中市中國醫藥大學附屬醫院救治，目前傷勢穩定。邱男10年前在同一地點以幾乎相同的手法傷人，持拆卸一半的利剪無差別攻擊他人，前往處理的員警也被攻擊受傷，幸好當時劉姓巡佐穿著防彈背心，保住一命，邱男被捕後判刑9年半，今年3月刑滿出監。

鍾東錦上午7點多由警察局長、教育處長等人陪同到建功國小關心學童到校情況，針對凶嫌「複製」10年前的無差別攻擊事件，鍾東錦強調苗栗是很純樸的地區，卻發生這種震驚全國的事件，造成社會付出很大成本，也影響學童和家長的心理，他覺得很抱歉和痛心，此案當然與毒品有關係，檢警會進一步調查釐清。

鍾東錦並透露，邱姓男子父母已不在，他平常與5個姊姊都不往來，只偶爾與最小的姊姊連繫，他的雙胞胎弟弟也是毒品人口，家庭功能不佳。凶嫌今年3月出獄後，由衛生局心理健康中心個管師提供關懷及連繫，警察單位未介入，由於個管師多是女性，單獨家訪有風險，多數是以電訪聯繫，這部分希望專家能研擬方案，避免憾事重演，也希望中央能補足苗栗的警力，加強對個案及學校周邊的巡邏。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885