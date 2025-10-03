苗栗男同地點隨機殺人 10年前受害大學生：當時傷口再往上就到頸動脈

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
苗栗市區今天下午發生隨機殺人案，刺傷2名國小女童與1名男路人。今晚最新畫面曝光，行車記錄器拍下邱姓凶嫌持刀拉住國小女童，接著一刀刺向女童胸部，一旁安親班老師見狀連忙拉走女學生，其他學生則嚇得倉皇逃跑。記者張裕珍／翻攝
苗栗市區今天下午發生隨機殺人案，刺傷2名國小女童與1名男路人。今晚最新畫面曝光，行車記錄器拍下邱姓凶嫌持刀拉住國小女童，接著一刀刺向女童胸部，一旁安親班老師見狀連忙拉走女學生，其他學生則嚇得倉皇逃跑。記者張裕珍／翻攝

苗栗47歲邱姓男子10年前在超商隨機砍人，未料出獄後昨天下午重返同一超商再度犯案，造成2名女學童及1名見義勇為的中年男子受傷。而10年前遭他砍傷的被害人昨天深夜在Threads發文，「我是10年前的鄭姓男大生，同一個地方，同樣的兇器」、「當時傷口再往上一點，就到頸動脈了欸」。

鄭姓網友發文，「挺突然的今天收到一堆訊息，說10年前砍我的又出來砍人了，今天看了一輪新聞之後，發現我能活下來真是命大，當時傷口再往上一點就到頸動脈了欸。還好現在依舊活蹦亂跳」。

其他網友表示，「天啊⋯他根本不可能教化啊」、「當初直接關到死，他也不會再出來傷害其他人（真的不相信可以教化，教10年還是一樣」、「哇！誰放他出來再砍小朋友的」、「危險人物為何又放出來危害社會」、「台灣的法律真的很可悲」、「好消息是你活下來而且長大了，壞消息是壞人還沒死又犯案了」、「好可怕的經歷（一輩子的陰影）」、「超可怕，他還回去原本那間超商欸」、「真的好誇張」。

