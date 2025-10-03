聽新聞
凶嫌出獄後再次犯案 曾被砍7刀退休警嘆：矯正沒功能

聯合報／ 記者吳傑沐胡蓬生范榮達／苗栗報導

邱姓男子十年前在超商隨機砍人，服刑期滿出獄後再次犯案。受傷徐姓女童母親昨天說，危險人物不該再放出來；十年前遭邱刺七刀重傷的劉姓退休巡佐說，邱再犯案，顯示矯正機關沒功能，誰碰到誰倒楣。

據了解，邱男三月出獄後，回苗栗市老家與胞弟同住，二兄弟都未結婚，父母已過世。鄰居說，邱平時見到鄰居都會打招呼，還算客氣，昨見大批警力到場抓人，才知他又犯案，且是同地點，還對國小學童下刀，「太恐怖了，簡直是不定時炸彈」！

里長周文正說，邱男以前常在家裡亂吼亂叫擾民，公權力難以介入，根本無法處理他這樣的人；這次「還好警察有立即抓到人」，只有把他抓進去關，才能遏止這樣的事發生。

邱十年前持剪刀在同家超商刺傷四人，被依殺人未遂罪判八年八月，當年身中七刀受重傷奮勇抓人的劉姓巡佐已經退休，昨聽到邱出獄半年多又犯案，大嘆矯正機關沒有功能，關完還是會再犯。

「我差點死在現場！」劉姓退休巡佐說，邱當年吸食毒品後精神恍惚，持刀朝他刺來，從防彈衣邊緣刺進身體，還好救回一條命，沒想到十年後，邱又在同一地點，犯案如出一轍，當年畫面又浮現腦海。

苗栗縣衛生局指出，邱為毒品列管治安人口，今年三月出監，衛政系統同時取得相關資料，苗栗縣心理衛生中心及個管師每月電訪、家訪關切其生活、就業，但九月第七次聯繫不到人，個管師仍透過親友找人，但也未能找到人。全案交由司法單位處理。

苗栗市 隨機殺人事件

