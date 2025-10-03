10年前同地犯案！苗栗男又隨機殺人 超商前亂砍學童

十年前在苗栗市一家超商隨機砍傷四人的邱姓男子，昨天下午在同一家超商外，左手膠帶纏水果刀追砍安親班學生隊伍，十一歲丁姓女童遭挾持左胸被穿刺，傷勢嚴重，另一名女童和見義勇為林姓男子遭割傷。邱男行凶後逃回家被警方攻堅制伏，他拒絕夜間偵詢，檢警正調查動機，依殺人未遂罪嫌偵辦。

四十八歲邱男二○一五年十二月廿五日上午，因家人與鄰居爭執，將家中裁縫剪刀拆成二片藏在褲子口袋中，找鄰居理論撲空後走進苗栗市中正路鬧區某超商，持剪刀刺傷店長與二名顧客，劉姓員警到場處理，被刺中左胸、頸部共七刀，拔槍喝止邱才棄刀就逮。

當時邱供稱吸食安非他命出現幻聽，被依殺人未遂罪判刑八年八月，今年三月服刑期滿出獄，半年後再度行凶。

據調查，昨天下午三時十一分，十多名安親班學生、老師路過該超商，邱男戴安全帽左手纏著水果刀從後方追逐，學生驚慌狂奔到超商門口一輛停放汽車四周，混亂中十一歲徐姓女童遭揮刀砍傷右手臂，五十歲林姓男子路過，見義勇為，上前與邱拉扯時右上腹、背部遭割傷。

丁姓女童躲在汽車右側，遭邱從後方逼近後以右手抓頸挾持，一名女老師立即衝上前拉出丁姓女童，邱則揮刀刺中丁童左胸。

邱行凶後逃離，現場尖叫聲四起，丁姓女童衝到對面里長周文正住家求救，現場血跡斑斑。消防局趕到將三人送醫，丁童左胸被刺傷三公分，氣血胸，疑傷及肺部，轉送台中中國附醫搶救仍持續出血，開刀後送加護病房仍未脫險。徐童右手臂二公分割傷，與林男均無生命危險。

警方查出邱男騎機車返回數十公尺遠住家，趕往時邱仍左手纏刀在客廳吼叫，大批警力增援後破門，射擊二發電擊槍後將邱壓制，邱情緒激動，被帶回派出所仍大吼大叫，傍晚後才逐漸平靜，但不發一語。

二名受傷女童都是苗栗市建功國小六年級學生。丁童母親聽到女兒發生意外，趕到醫院全身顫抖，「從來沒想過這種事情會真的發生在自己家人身上」。

「那時血流不止，兩條毛巾按壓都被血沾濕，女學童幾乎是全身無力地癱軟，令人心疼不已！」周文正說，當時正與鄰長聊天，聽到學生驚叫，他家旁邊就是安親班，他趕緊將逃命的受傷女學童帶進家中躲避，並報警。

一名邱姓五年級男童目擊現場受到驚嚇，送醫仍驚魂未定，無法描述當時狀況。