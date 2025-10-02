苗栗隨機殺人最新畫面曝光！國小女童遭男勒脖持刀刺 師生驚叫逃竄

苗栗市區今天下午發生隨機殺人案，刺傷2名國小女童與1名男路人。今晚最新畫面曝光，行車記錄器拍下邱姓凶嫌持刀拉住國小女童，接著一刀刺向女童胸部，一旁安親班老師見狀連忙拉走女學生，其他學生則嚇得倉皇逃跑，目擊者將影片放上網路，痛批邱男行徑，也批政府「不是說要補社會的破網，怎麼越補越大洞？」

隨機傷人的邱姓男子有殺人未遂前科，今年3月服刑出獄後，未料今天下午又重返同一個超商持刀犯案，依據超商外監視器畫面，拍下邱男當時頭戴安全帽，「手綁刀」朝著一群國小學童走來，小學生們驚恐尖叫繞著超商前方停放的車子躲避，有女學童被刺傷。

當時停在超商前的黑色轎車車主，今晚在Threads放上行車記錄器畫面，車內疑似同校學生一上車急忙喊著「搶劫，趕快走、快點鎖門」，接著邱姓男子從畫面中出現，當時邱男手中刀子已有血跡，10多名學生嚇得驚慌四散，也不停回頭看男子動態。

接著一名女學生被邱男拉住脖子，一旁女老師見狀想上前，邱男即冷不防朝女學生胸部刺上一刀，女老師趕緊拉走女學生，邊叫邊逃。

女學生被邱姓男子一刀刺進胸部後，其他學生都嚇得趕緊逃跑，紛紛背著書包拔腿狂奔，該輛黑色轎車也趕緊駛離現場，避免遭遇波及，也在車上趕緊報警。