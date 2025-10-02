快訊

苗栗隨機殺人最新畫面曝光！國小女童遭男勒脖持刀刺 師生驚叫逃竄

苗栗爆隨機砍人 受傷女童「血流不止」衝里長家求救…他曝事發過程

財神爺中秋前來報到！威力彩2.27億頭獎一注獨得 獎落「這縣市」

影／苗栗毒品人口無差別持利刃攻擊他人 立委邱鎮軍：必須嚴懲

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
邱姓男子今天下午涉嫌在苗栗市中正路、建中街口的一家超商內、外，持利刃隨機攻擊他人，造成3人受傷。記者胡蓬生／攝影
邱姓男子今天下午涉嫌在苗栗市中正路、建中街口的一家超商內、外，持利刃隨機攻擊他人，造成3人受傷。記者胡蓬生／攝影

邱姓男子今天下午涉嫌在苗栗市中正路、建中街口的一家超商內、外，持利刃隨機攻擊他人，包括兩名國小女童及一名路人受傷。苗栗縣衛生局表示，這名個案今年3月出監，衛政系統同時取得相關資料，每月以電訪、家訪方式詢問對方有何需求或困難，但今年9月第7次電訪時未能聯絡上，個管師前往對方住處也找不到人，仍努力透過各種管道想找到他，但還是不見人影，全案目前已交由檢警及司法單位處理。

立委邱鎮軍在意外發生後趕往苗栗醫院關心兩名女童傷勢，表達沉痛心情。他強調，凶嫌以無差別攻擊的行為傷害路人及店員，讓人無法容忍，必須要嚴懲，目前當務之急希望傷者及女童能獲得良好的醫療安置，此外他也請教育處及學校加強對學童的心理輔導，如有需要也會針對防止類似事件重演，在立法院提出修法。

衛生局指出，衛生局每月都會到獄所向毒品犯案入監者集體宣導， 希望對方了解各項協助管道，未來出監能遠離毒品，回歸正常生活，邱姓個案出監後，苗栗縣心理健康中心及個管師透過電訪、家訪關切對方生活、就業情況，但9月第七次聯繫時找不到人，個管師仍透過對方親友、生活圈等管道想找人，但也未能如願找到人；這名個案被外界傳為精神病患，但對方並非是精神病患，而是「毒品列管治安人口」，希望外界不要誤解，這對精神病患是汙名化，很不公平。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

苗栗市 隨機殺人事件 邱鎮軍 毒品

延伸閱讀

影／郝龍斌選國民黨主席要當吳伯雄2.0 苗栗縣長鍾東錦大推郝最有客家味

苗栗財力5級跳1級 縣長鍾東錦爭取3至5年緩衝期

13藍委相挺登記選主席 羅智強：鬥國民黨一流的人 怎打敗賴清德？

苗北設監理分站 縣長、立委都爭取：避免舟車勞頓

相關新聞

苗栗隨機殺人最新畫面曝光！國小女童遭男勒脖持刀刺 師生驚叫逃竄

苗栗市區今天下午發生隨機殺人案，刺傷2名國小女童與1名男路人。今晚最新畫面曝光，行車記錄器拍下邱姓凶嫌持刀拉住國小女童，...

影／「希望凶嫌再也不要出來」苗栗隨機砍人案 遇刺女童母親顫抖訴心聲

「希望那個人這次再進去，就永遠不要出來了！」邱姓男子今天下午在苗栗市中正路及建中街口持刀隨機朝人亂刺，造成兩名國小六年級...

苗栗爆隨機殺人 受傷女童「血流不止」衝里長家求救…里長曝事發過程

苗栗市今天下午發生駭人隨機殺人案，現場有2名正準備上安親班女學童遭嫌犯刺傷，由於案發超商外就位在里長家對面，一名受傷血流...

偵訊室內大吼大叫！苗栗隨機砍人案凶嫌情緒激動 落網後拒絕應訊

苗栗市區今天下午發生隨機殺人案，現場造成2女學童及1名見義勇為的中年男子受傷，案發後警方以車追人，查出兇嫌身分，立即集結...

苗栗男10年前同超商隨機砍4人 曾中7刀重傷退休巡佐嘆：關完還是再犯

苗栗市區今天下午持水果刀涉嫌隨機殺人的邱姓男子，10年前也持剪刀在同一地點刺傷4人，被依殺人未遂罪判9年6個月，未料，出...

下課後去安親班遇劫！苗栗男殺紅眼揮刀追學生 國小女童遭刺傷

苗栗市47歲邱姓男子才因隨機砍人案服刑，未料出獄後今天下午重返同一超再犯案，超商外監視器畫面拍下，邱男持刀追逐多名學童，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。