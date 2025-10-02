影／苗栗毒品人口無差別持利刃攻擊他人 立委邱鎮軍：必須嚴懲

邱姓男子今天下午涉嫌在苗栗市中正路、建中街口的一家超商內、外，持利刃隨機攻擊他人，包括兩名國小女童及一名路人受傷。苗栗縣衛生局表示，這名個案今年3月出監，衛政系統同時取得相關資料，每月以電訪、家訪方式詢問對方有何需求或困難，但今年9月第7次電訪時未能聯絡上，個管師前往對方住處也找不到人，仍努力透過各種管道想找到他，但還是不見人影，全案目前已交由檢警及司法單位處理。

立委邱鎮軍在意外發生後趕往苗栗醫院關心兩名女童傷勢，表達沉痛心情。他強調，凶嫌以無差別攻擊的行為傷害路人及店員，讓人無法容忍，必須要嚴懲，目前當務之急希望傷者及女童能獲得良好的醫療安置，此外他也請教育處及學校加強對學童的心理輔導，如有需要也會針對防止類似事件重演，在立法院提出修法。

衛生局指出，衛生局每月都會到獄所向毒品犯案入監者集體宣導， 希望對方了解各項協助管道，未來出監能遠離毒品，回歸正常生活，邱姓個案出監後，苗栗縣心理健康中心及個管師透過電訪、家訪關切對方生活、就業情況，但9月第七次聯繫時找不到人，個管師仍透過對方親友、生活圈等管道想找人，但也未能如願找到人；這名個案被外界傳為精神病患，但對方並非是精神病患，而是「毒品列管治安人口」，希望外界不要誤解，這對精神病患是汙名化，很不公平。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885