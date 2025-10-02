苗栗爆隨機殺人 受傷女童「血流不止」衝里長家求救…里長曝事發過程
苗栗市今天下午發生駭人隨機殺人案，現場有2名正準備上安親班女學童遭嫌犯刺傷，由於案發超商外就位在里長家對面，一名受傷血流不止女學童衝道路口對面住家求救，正巧里長周文正在家門口直擊事發過程，他趕緊將受傷女學童帶進屋內，打電話報警並叫救護車。
周文正說，事發當時他就站在門口與一位鄰長聊天，聽到對面學生驚叫才察覺竟發生這樣恐怖的事。因為他家旁邊就是安親班，這群受到攻擊的學童都是剛下課要來這邊上安親課的，安親班老師在門口接人，看到有學童在路口對面被凶嫌持刀攻擊，趕緊將一名穿越馬路、逃過來的受傷女學童帶進他家躲避，「那時血流不止，兩條毛巾按壓都被血沾濕，女學童幾乎是全身無力地癱軟，令人心疼不已！」
周文正感慨說，由於邱姓凶嫌是其里民，以前在家裡亂，亂吼亂叫擾民妨害安寧，公權力難以介入，根本也無法處理他這樣的人，這次「還好警察有立即抓到人！」，只有把他抓進去關才能遏止這樣的事發生。
