影／「希望凶嫌再也不要出來」苗栗隨機砍人案 遇刺女童母親顫抖訴心聲
「希望那個人這次再進去，就永遠不要出來了！」邱姓男子今天下午在苗栗市中正路及建中街口持刀隨機朝人亂刺，造成兩名國小六年級女童受傷，送往衛福部苗栗醫院救治，其中徐姓女童的胸部及右手肘被利刃劃傷，她的母親陪在病床邊，由於傳出凶嫌7年多前在同一地點也曾持刀傷人，如今舊事重演，讓她滿心無奈地希望這種危險人物不要再放出來為禍。
今天下午3點40分左右驚傳邱姓男子在超商內、外拿刀隨機亂刺、亂劃傷人，附近國小2名六年級11歲女童在店外遭對方攻擊，其中丁姓女童左胸被刺傷約3公分、電腦斷層掃描發現有血胸、氣胸，經插管救治，情況逐漸穩定，意識清楚，父母決定將女兒轉院中部地區的醫學中心進行手術，晚間6點多出發轉送台中中醫大，當時同行的五年級男童和眾人在救護車旁紛紛為女童「加油」，祝她早日康復。
丁姓女童的母親說，她聽到女兒發生這種意外，全身顫抖，到轉院前已幾小時仍停不下來，「從來沒想過這種事情會真的發生在自己家人身上。」真不知該如何形容這件事。
意外發生時，丁姓女童和其他七、八名學童正由安親班老師帶往安親班上課，不料途中發生如此意外，同行的邱姓五年級男童目擊現場，飽受驚嚇，且擔心女童傷勢，家人將他帶到苗栗醫院，男童驚魂未定，無法描述當時狀況。
