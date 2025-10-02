快訊

獨／港務公司董座將由前觀光署長周永暉接任 預計13日開臨時董事會

「希望凶嫌再也不要出來」苗栗隨機砍人案 遇刺女童母親顫抖訴心聲

再刷新！台積電1600元前哨站 鉅額交易驚見1450元新天價

影／「希望凶嫌再也不要出來」苗栗隨機砍人案 遇刺女童母親顫抖訴心聲

聯合報／ 記者胡蓬生張裕珍／苗栗即時報導
丁姓女童左胸被刺傷、電腦斷層掃描發現有血胸、氣胸，經插管救治，情況逐漸穩定，晚間6點多出發轉院到台中市中醫大。記者胡蓬生／攝影
丁姓女童左胸被刺傷、電腦斷層掃描發現有血胸、氣胸，經插管救治，情況逐漸穩定，晚間6點多出發轉院到台中市中醫大。記者胡蓬生／攝影

「希望那個人這次再進去，就永遠不要出來了！」邱姓男子今天下午在苗栗市中正路及建中街口持刀隨機朝人亂刺，造成兩名國小六年級女童受傷，送往衛福部苗栗醫院救治，其中徐姓女童的胸部及右手肘被利刃劃傷，她的母親陪在病床邊，由於傳出凶嫌7年多前在同一地點也曾持刀傷人，如今舊事重演，讓她滿心無奈地希望這種危險人物不要再放出來為禍。

今天下午3點40分左右驚傳邱姓男子在超商內、外拿刀隨機亂刺、亂劃傷人，附近國小2名六年級11歲女童在店外遭對方攻擊，其中丁姓女童左胸被刺傷約3公分、電腦斷層掃描發現有血胸、氣胸，經插管救治，情況逐漸穩定，意識清楚，父母決定將女兒轉院中部地區的醫學中心進行手術，晚間6點多出發轉送台中中醫大，當時同行的五年級男童和眾人在救護車旁紛紛為女童「加油」，祝她早日康復。

丁姓女童的母親說，她聽到女兒發生這種意外，全身顫抖，到轉院前已幾小時仍停不下來，「從來沒想過這種事情會真的發生在自己家人身上。」真不知該如何形容這件事。

意外發生時，丁姓女童和其他七、八名學童正由安親班老師帶往安親班上課，不料途中發生如此意外，同行的邱姓五年級男童目擊現場，飽受驚嚇，且擔心女童傷勢，家人將他帶到苗栗醫院，男童驚魂未定，無法描述當時狀況。

國小六年級徐姓女童胸部、右肘受遭利刃劃傷，醫院為她縫合傷口後，留院觀察。記者胡蓬生／攝影
國小六年級徐姓女童胸部、右肘受遭利刃劃傷，醫院為她縫合傷口後，留院觀察。記者胡蓬生／攝影
邱姓男子下午在苗栗市中正路及建中街口持刀隨機朝人亂刺，造成兩名國小六年級女童受傷，送往衛福部苗栗醫院救治。記者胡蓬生／攝影
邱姓男子下午在苗栗市中正路及建中街口持刀隨機朝人亂刺，造成兩名國小六年級女童受傷，送往衛福部苗栗醫院救治。記者胡蓬生／攝影

苗栗市 隨機殺人事件 女童 母親

延伸閱讀

苗栗爆隨機砍人…國小女童左胸穿刺、氣血胸恐傷及肺部 轉院至中醫大

影／抓到了！西屯三信公園七旬翁遭人持刀捅胸 凶嫌6小時內落網

獨／西屯三信公園暗夜爆七旬翁遭人持利器捅胸 凶嫌逃逸警追查

17歲少年砍死女大生晚間落網 凶嫌叔叔震驚：姪兒平常乖乖的

相關新聞

影／「希望凶嫌再也不要出來」苗栗隨機砍人案 遇刺女童母親顫抖訴心聲

「希望那個人這次再進去，就永遠不要出來了！」邱姓男子今天下午在苗栗市中正路及建中街口持刀隨機朝人亂刺，造成兩名國小六年級...

苗栗男10年前同超商隨機砍4人 曾中7刀重傷退休巡佐嘆：關完還是再犯

苗栗市區今天下午持水果刀涉嫌隨機殺人的邱姓男子，10年前也持剪刀在同一地點刺傷4人，被依殺人未遂罪判9年6個月，未料，出...

苗栗爆隨機殺人 受傷女童「血流不止」衝里長家求救…里長曝事發過程

苗栗市今天下午發生駭人隨機殺人案，現場有2名正準備上安親班女學童遭嫌犯刺傷，由於案發超商外就位在里長家對面，一名受傷血流...

下課後去安親班遇劫！苗栗男殺紅眼揮刀追學生 國小女童遭刺傷

苗栗市47歲邱姓男子才因隨機砍人案服刑，未料出獄後今天下午重返同一超再犯案，超商外監視器畫面拍下，邱男持刀追逐多名學童，...

苗栗男10年前也犯同案 住家巷口超商隨機砍人！鄰居驚「不定時炸彈」

苗栗市區中正路一家連鎖超商門口，今天下午3點多驚傳隨機殺人案，一名今年3月間甫出獄的邱姓男子，持水果刀隨機追逐放學的國小...

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人 苗栗男出獄又犯案…2女童1男受傷

苗栗市區社寮街一處超商外，今下午發生隨機刺殺案件。48歲邱姓男子今天下午持水果刀，隨機刺傷2名11歲女學童，其中1人左胸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。