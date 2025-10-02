聽新聞
下課後去安親班遇劫！苗栗男殺紅眼揮刀追學生 國小女童遭刺傷
苗栗市47歲邱姓男子才因隨機砍人案服刑，未料出獄後今天下午重返同一超再犯案，超商外監視器畫面拍下，邱男持刀追逐多名學童，學童嚇得驚慌四散奔跑、尖叫，有學童不慎遭刀子刺傷。
據了解，當時為一群安親班學童下課由老師帶隊，豈料遭遇邱姓男子持刀，邱男疑似殺紅了眼，刀架在丁姓女童脖子上，還刺傷女童胸部，手段凶殘。
超商外監視器畫面拍到邱姓男子行兇過程，他「手綁刀」隨機朝著剛放學的國小學童行兇，超商外當時正有十多名學生經過，被邱男行徑嚇壞，紛紛尖叫逃跑，未料有一名女童過程中遭到邱姓男子一把抓住挾持，同行一名成年女子見狀立刻上前將女童拉開，但邱男仍不斷朝著女童走來，場面驚險。
據了解，該群遭到邱姓男子攻擊的學童剛放學，正由安親班老師帶隊步行走到安親班，未料行經苗栗市中正路的超商路口，就看到邱姓男子持刀行凶，已有女學童受傷流血。也要到安親班上課的11歲丁姓女學生還被邱姓男子挾持，脖子被刀架住，安親班老師見狀要上前搭救，但邱男仍朝女學生胸口刺下去，嚇壞現場師生。
邱姓男子持刀隨機砍人共造成3人受傷，分別為建功國小2名11歲女童，及超商50歲林姓男員工，其中又以丁姓女學生傷勢最嚴重，由於擔心穿刺傷傷及肺部，將轉院至中醫大進一步處置。
