直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

苗栗男10年前也犯同案 住家巷口超商隨機砍人！鄰居驚「不定時炸彈」

苗栗隨機傷人案…他10年前挾持客人刺傷警 今再犯連小孩都不放過

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
邱男2015年12月25日上午在苗栗市中正路這家超商持剪刀隨機殺人，十年後的今天下午又持刀在此殺傷1大人2女童。記者吳傑沐／攝影
苗栗市區社寮街一處超商外，今午再次發生隨機殺人案，48歲邱男手持刀走到中正路某超商，隨機朝1中年男、2女童揮砍釀3傷，據悉，他於2015年底也曾在同家超商隨機刺傷又挾持客人，還攻擊猛刺到場處理員警頸部，獲判7年2月，今年3月才出獄。

判決指出，2015年12月25日當天早上，邱男因為弟弟與鄰居發生爭執氣憤難平，把家中裁縫剪刀拆成2片，分別藏在褲子左右口袋中，當日上午9點50分，外出找那位鄰居理論撲空。

邱男於9時57分走進中正路超商，持剪刀刺傷鄭姓男大生背部2刀，鄭驚逃；隨後邱又挾持陳姓女客至貨架區，限制行動，5分鐘後，員警趕抵，邱才放人並衝向門口。

同日10時3分，邱見劉姓員警進入超商，情緒激動，明知對方執勤仍持剪刀猛刺胸前並高喊「要給你死」，劉員以防滑板抵擋後退至店外，邱追出持刀逼砍，致劉跌坐地面，邱再刺劉得左頸部，所幸防彈背心擋住要害，未釀命危，但仍造成腦震盪與多處擦傷，劉趁隙拔槍，邱男見狀棄械投降。

