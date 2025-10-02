苗栗男10年前同超商隨機砍4人 曾中7刀重傷退休巡佐嘆：關完還是再犯
苗栗市區今天下午持水果刀涉嫌隨機殺人的邱姓男子，10年前也持剪刀在同一地點刺傷4人，被依殺人未遂罪判9年6個月，未料，出獄7個月又犯案，當年身中7刀受重傷退休劉姓巡佐還心有餘悸，大嘆矯正機關沒有功能，關完還是會再犯。
邱男於2015年12月25日因胞弟發生糾紛，而感到氣憤，將家中裁縫用剪刀拆解成2片，分別藏置在褲子左、右口袋中，找尋鄰居理論未果，乃步行到住家附近超商，持剪刀刺傷店長、2名顧客，與趕去處理劉姓退休巡佐對峙，以剪刀刺左胸部、頸部共7刀，劉趁隙拔槍，邱才丟棄剪刀就逮。
「我差點死在現場」！劉姓退休巡佐說，邱當時吸食毒品後精神恍惚，朝他刺了7刀，從防彈衣邊緣刺進身體，因此還送醫急救，還好救回一條命，沒想到10年後，邱又在同一地點，犯案如出一轍，他心有餘悸，當年畫面又浮現腦海，矯正機關沒有功能，關了出來還是犯案，誰碰到誰倒霉。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
