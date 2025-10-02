苗栗男10年前也犯同案 住家巷口超商隨機砍人！鄰居驚「不定時炸彈」

苗栗市區中正路一家連鎖超商門口，今天下午3點多驚傳隨機殺人案，一名今年3月間甫出獄的邱姓男子，持水果刀隨機追逐放學的國小學童行兇，現場10多名學童驚聲尖叫，相當驚悚；現場的中年男子見狀見義勇為上前制止，邱男隨後騎機車逃逸無蹤。

據了解，邱姓兇嫌住家就位在兇案超商後方巷子，2015年12月26日他也曾持刀，在超商外隨機向路人行兇造成4人受傷，因殺人罪被判9年半，入監服刑至今年3月間出獄。

鄰居表示，邱嫌出獄後與弟弟同住，兄弟倆均未婚，邱嫌平時見到鄰居都會打招呼，還算客氣，傍晚也是見到大批大批警力到場，才知道他又犯案，且是同地點還對小學童下刀，「太恐怖了，簡直是不定時炸彈！」。

現場監視器清楚拍下邱嫌當時頭戴安全帽，幸超商門口停放一輛黑色轎車，被攻擊的一群小學童驚恐尖叫繞著車子躲避，但還是有2名女學童被刺傷；另一名50歲林姓男子見狀，見義勇為上前制止時，上半身也被邱嫌持刀刺傷。事發後，警方到場採證，地面隨處可見噴濺血跡，路過民眾紛紛好奇圍觀並議論紛紛。

邱嫌行兇後騎機車離去，警方調閱監視器以車追人，查出兇嫌身分，立即前往其住家逮人。首波警力抵達邱家門口時，見大門未關，邱嫌疑精神狀況不佳，坐在透天厝一樓客廳大吼大叫，左手還以膠帶纏著疑似兇刀揮舞。

現場員警見狀持槍喝令邱嫌將刀放下「有困難也可以說出來」，企圖安撫其情緒，雙方短暫對峙，直到大批支援警力到場才執行攻堅，順利將他壓制在地逮捕。

不過，邱嫌到案後，在警局仍是大吼大叫，暫時無法偵詢，確切行兇動機不明。警方表示，邱嫌是毒品管制人口，今天下午行兇超商地點距邱嫌住家僅數十公尺遠，為何還騎機車出門並選在前案同一家超商門口外隨機逞兇，令人費解，全案尚在調查中。

