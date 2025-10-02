苗栗爆隨機砍人…國小女童左胸穿刺、氣血胸恐傷及肺部 轉院至中醫大

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生張裕珍／苗栗即時報導
衛福部苗栗醫院院長徐國芳說明（中）2名國小女童傷勢，一名丁姓女童左胸穿刺傷，傷勢較嚴重。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣一名有殺人前科的邱姓男子出獄後，今天下午在苗栗市同一超商再度犯案，建功國小2名11歲女童遭刀刺傷，雙雙送醫急救。其中丁姓女童左胸穿刺傷、血胸傷勢嚴重，經插胸管治療後穩定、意識清楚，但院方考量可能傷及肺部，將轉院至中國醫藥大學附設醫院。

邱姓男子持利器傷及2名國小學童與1名超商員工，3人分別送往衛福部苗栗醫院與大千醫院救治。送往大千醫院的是50歲林姓男子，他是超商員工也遭攻擊，到院時意識清醒，右上腹及背部穿刺傷，目前檢查治療中。

另2名傷者為建功國小女學生，都送往衛福部苗栗醫院救治，分別為11歲丁姓女童，受左胸穿刺傷，有血胸情形，以及11歲徐姓女童，前胸表淺傷與右手肘撕裂傷。

衛福部苗栗醫院院長徐國芳說，丁姓女學生傷勢較為嚴重，左胸3公分穿刺傷，經斷層檢查有很厲害的血胸、氣胸，雖經插胸管治療後穩定，小女孩神智清楚，但經與家屬溝通，決定轉往中部的醫學中心進一步處理，因為考量到傷勢可能有傷及到肺部，及未來有開刀可能性。

另一名徐姓女學生則為胸前有0.5公分割傷，另位右邊肘部三、四公分深度的切割傷，意識同樣清楚，目前在醫院急診室處理，經縫合後先收治在院，後續看發展處置。

苗栗市 隨機殺人事件

