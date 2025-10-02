學生恐懼尖叫！苗栗男「手綁水果刀」隨機砍人 目擊民眾驚慌

苗栗市今天驚傳隨機砍人事件，剛服刑出獄的47歲邱姓男子今天下午3時多不明原因，持刀隨機在街頭與超商攻擊民眾，2名國小女童與1名超商員工受傷急救中，邱男遭制伏逮捕。有目擊民眾在網路發文表示，看到有一堆學生很恐懼的尖叫跟穿越馬路，下一秒就看到手跟身上有血的男子，提醒大家注意安全。

涉嫌隨機砍人的邱姓男子服刑9年，今年3月才剛出獄，疑因吸毒造成精神狀況不穩，據傳他10年前也曾在同一超商外刺傷4人，其中包含1名警察；他因此遭判刑入監服刑迄今，未料出獄後又重演犯行。

據了解，邱姓男子今天下午以膠帶纏住左手與水果刀，當時一群學生剛好下課經過超商，邱繞著停在路旁的小貨車繞一圈後，先後對2名女童下手，超商店員也遭波及。共3人被砍傷，分別送往衛福部苗栗醫院與大千醫院急救。

事發之後，目擊民眾在網路上表示，經過苗栗車站附近的一間連鎖超商，看到當時有一堆學生很恐懼的在尖叫，跟穿越馬路，下一秒就看到一名男子全身、滿手鮮血。接著又說「真的嚇得半死，很恐怖」，剛好是放學時間，請大家注意安全。

