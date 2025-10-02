快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

苗栗男10年前也犯同案 住家巷口超商隨機砍人！鄰居驚「不定時炸彈」

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗男隨機持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

聯合報／ 記者胡蓬生張裕珍／連線即時報導
48歲邱姓男子今天下午持水果刀，隨機刺傷2名11歲女學童，其中丁姓女學生遭邱男挾持後左胸被刺傷，氣血胸傷勢嚴重，已送醫急救中。記者胡蓬生／攝影
48歲邱姓男子今天下午持水果刀，隨機刺傷2名11歲女學童，其中丁姓女學生遭邱男挾持後左胸被刺傷，氣血胸傷勢嚴重，已送醫急救中。記者胡蓬生／攝影

48歲邱姓男子今天下午持水果刀，隨機刺傷2名11歲女學童，其中1人受左胸穿刺傷，1人前胸表淺傷，右手肘撕裂傷，50歲林姓男子為超商員工，右上腹及背部穿刺傷，目前送醫治療中。

邱男已被警方逮捕。據了解，2名女童都是建功國小六年級學生，丁姓女學生遭邱男挾持後左胸被刺傷，氣血胸傷勢嚴重，已送醫急救中。

隨機傷人事件發生在今天下午3時多，據了解，11歲丁姓女學生在事發當時，被邱姓犯嫌挾持，還拿刀架脖子，有安親班老師要上前搭救，未料對方竟然持刀朝女學生胸口一刺，胸口有4公分穿刺傷，由於刺中肺部，經緊急送往衛福部苗栗醫院，初步認定有氣血胸，傷勢嚴重急救中。

另一名傷者為12歲徐姓女學生，在過程中右手臂被刀子割傷，身受2公分割傷，傷勢不嚴重，意識清楚，也在衛福部苗栗醫院觀察。

另一名傷者為50歲林姓男子，疑似為超商員工，目前傷勢為上腹1乘以10乘以3公分割傷與背部1乘以10乘以3公分割傷，到院時意識清醒，右上腹及背部穿刺傷，目前檢查治療中。

苗栗市 隨機殺人事件

延伸閱讀

苗栗隨機殺人案！男子持刀刺傷3人被警逮 2女學童受傷急送醫

苗栗驚傳隨機砍人案！男子超商周遭揮刀攻擊 2女童受傷送醫

謠傳家樂福苗栗店結束營業 中區公關：沒有閉店計畫

台中1死1傷車禍見證溫暖人心 路過救護員、他轄警和熱心民眾全幫忙

相關新聞

苗栗男10年前同超商隨機砍4人 曾中7刀重傷退休巡佐嘆：關完還是再犯

苗栗市區今天下午持水果刀涉嫌隨機殺人的邱姓男子，10年前也持剪刀在同一地點刺傷4人，被依殺人未遂罪判9年6個月，未料，出...

下課後去安親班遇劫！苗栗男殺紅眼揮刀追學生 國小女童遭刺傷

苗栗市47歲邱姓男子才因隨機砍人案服刑，未料出獄後今天下午重返同一超再犯案，超商外監視器畫面拍下，邱男持刀追逐多名學童，...

苗栗男10年前也犯同案 住家巷口超商隨機砍人！鄰居驚「不定時炸彈」

苗栗市區中正路一家連鎖超商門口，今天下午3點多驚傳隨機殺人案，一名今年3月間甫出獄的邱姓男子，持水果刀隨機追逐放學的國小...

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人 苗栗男出獄又犯案…2女童1男受傷

苗栗市區社寮街一處超商外，今下午發生隨機刺殺案件。48歲邱姓男子今天下午持水果刀，隨機刺傷2名11歲女學童，其中1人左胸...

學生恐懼尖叫！苗栗男「手綁水果刀」隨機砍人 目擊民眾驚慌

苗栗市今天驚傳隨機砍人事件，剛服刑出獄的47歲邱姓男子今天下午3時多不明原因，持刀隨機在街頭與超商攻擊民眾，2名國小女童...

苗栗驚爆隨機傷人案 11歲女童左側血胸轉送抵台中大型醫院搶救

苗栗市今天下午許發生隨機傷人事件，有殺人前科的48歲邱男出獄後，在超商隨機刺傷2名女童，其中11歲丁姓女童左胸穿刺傷、血...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。