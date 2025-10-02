聽新聞
苗栗男隨機持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中
48歲邱姓男子今天下午持水果刀，隨機刺傷2名11歲女學童，其中1人受左胸穿刺傷，1人前胸表淺傷，右手肘撕裂傷，50歲林姓男子為超商員工，右上腹及背部穿刺傷，目前送醫治療中。
邱男已被警方逮捕。據了解，2名女童都是建功國小六年級學生，丁姓女學生遭邱男挾持後左胸被刺傷，氣血胸傷勢嚴重，已送醫急救中。
隨機傷人事件發生在今天下午3時多，據了解，11歲丁姓女學生在事發當時，被邱姓犯嫌挾持，還拿刀架脖子，有安親班老師要上前搭救，未料對方竟然持刀朝女學生胸口一刺，胸口有4公分穿刺傷，由於刺中肺部，經緊急送往衛福部苗栗醫院，初步認定有氣血胸，傷勢嚴重急救中。
另一名傷者為12歲徐姓女學生，在過程中右手臂被刀子割傷，身受2公分割傷，傷勢不嚴重，意識清楚，也在衛福部苗栗醫院觀察。
另一名傷者為50歲林姓男子，疑似為超商員工，目前傷勢為上腹1乘以10乘以3公分割傷與背部1乘以10乘以3公分割傷，到院時意識清醒，右上腹及背部穿刺傷，目前檢查治療中。
