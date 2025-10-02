快訊

新北淡水淡海大巨蛋優先評選 地方看好未來性發展

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
未來新北大巨蛋的候選基地，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估標的。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市政府昨日於市政會議由侯友宜市長正式對外宣布，未來新北大巨蛋的候選基地，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估標的，並由劉和然副市長進行完整說明分析，透過專家學者問卷方式，綜合挑選出最具潛力的2處區位，強調未來會以巨蛋園區模式，成為地區發展引擎，融入智慧服務、體育運動、文化展演及觀光娛樂等機能，帶動周邊空間發展，並以「提早來、留下來、晚點走」的設計理念，將新北大巨蛋打造成為國際新焦點，讓新北市登上國際舞台。

市長侯友宜表示，以「新造鎮」概念推動，服務對象不只是新北市民，而是全台灣、甚至到整個亞洲，因此一個國際型的體育園區，不能只侷限在看完比賽或表演後就馬上離開，而是要有能力吸引民眾提前或留下來消費的活動模式，也就是「提早來、留下來、晚點走」的設計理念。此外淡水在交通三箭改善後，交通便捷度得以提高，而旅程時間將有效大幅縮短，豐富的文化觀光遊憩資源底蘊，備受專家肯定，只是相關用地取得還寄望中央協助，這部分也會持續與內政部溝通爭取。

對此新北市議員陳偉杰表示，淡海二期擁有廣闊腹地、具備交通發展潛力以及持續發展的生活機能，不僅能承接大型國際賽事與活動，更能帶動地方經濟、創造就業機會，並促進周邊產業鏈蓬勃發展。

而市議員鄭宇恩表示，巨蛋同時必需強化軌道運輸量能，避免交通壅塞，另外培養基層體育風氣，在地運動文化，以「造鎮」思維同步規劃，將醫院、娛樂設施、生活機能納入考量，淡海巨蛋不是單一建設，而要成為帶動淡海整體生活品質與產業發展的核心。

