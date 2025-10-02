新北大巨蛋二選一 劉和然議會曝「這地點」新北主導性強

新北市政府宣布新北大巨蛋候選基地將以「樹林機五」與「淡海二期」為優先評估標的，土樹三鶯在地議員江怡臻今於議會質詢時強力爭取，並指出樹林具備交通區位、都市計畫易推進等多項優勢。新北市副市長劉和然坦言，若選址樹林，新北市的主導性比較強，啟動都市計畫就可以開始。

江怡臻表示，據新北市府公布新北大巨蛋的選址評估評分，第一名為樹林機五、第二名為淡海二期，樹林機五勝出機率可能非常大，身為土樹三鶯議員，持續爭取大巨蛋落腳樹林，尤其樹林機五位置位於樹林、新莊、板橋交界，甚至可以擴展到桃園，未來可跟臺北大巨蛋相輔相成，也能成為新北國際品牌形象。

劉和然回應，大巨蛋的興建，同時也具備造鎮的概念，從都市計畫發展上位概念來看，樹林機五及淡海二期的條件不太一樣，因此將找學者專家及專業單位做可行性評估，包括基地條件、交通情況，並蒐集國內外大小場館經驗，進行經營模式的專業細部規劃，「最終選址位置原則上在明年公布，在市長任內一定會公布」。

江怡臻也提到，新北市府的評估簡報中，非常注重主導性，尤其副市長又提到都市計畫，但很多都市計劃送到中央都遙遙無期，包括土城行政園區、樹林行政園區、蘆南蘆北都市計畫等，令人非常擔心，「未來中央會不會卡新北大巨蛋？」

劉和然坦言，以樹林的點位來看，新北主導性比較強，啟動都市計畫就可以開始，淡水的點位，要跟中央做比較多溝通，而相關都市計畫，都還是需要中央多多幫忙。