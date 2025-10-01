學者：雙北巨蛋離太近 邊際效益遞減

新北市政府公布新北大巨蛋樹林機五及淡海二期兩個落腳地點，這也是繼台北大巨蛋啟用、台中公布大巨蛋位置後，再有六都宣布大巨蛋開發巨蛋計畫。觀光學者直言，雙北的地域性太近，邊際效益恐遞減，台灣若想吸引觀光客，不應著墨在硬體跟風。

實踐大學觀光學系教授高洺塗表示，台北大巨蛋成功經驗激起各地政府推動大、小巨蛋計畫，地方政府有經費預算要蓋大巨蛋，這件事情樂觀其成，對於運動產業發展可能有所幫助。

但他也坦言，台灣就這麼小，再加上台北市、新北市地域性太近，若再蓋大巨蛋的話，其邊際效益恐遞減，再加上球賽檔期可能也不多，最後恐都淪為演唱會使用；另也認為台灣其他地方再蓋大、小巨蛋，能引發的效益也有待評估。

高洺塗強調，台灣現在不該著墨在硬體跟風，而是地方產業特色應以國家資源統合，再找業者包裝，才能將各縣市特色串聯起來，整合成更完整的行程，吸引、留住國內外觀光客。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜則認為，大巨蛋主要的功能為提供運動賽次、藝文活動的場館，其他縣市若要興建大巨蛋，就要考慮其功能性、座位數、容納量，並提高其使用率，若需求量不大，也可考慮興建中型巨蛋。另也可評估逐步淘汰現有過時、老舊的場館，像是戶外棒球場等，讓大巨蛋能發揮多功能效益。

「雙北巨蛋競合關係一定存在」輔仁大學體育室主任余泳樟表示，也許未來國外隊伍能來台灣比賽，比如美國大聯盟表演賽等，可帶動國際化腳步，他相信雙巨蛋合作關係可能大過競爭，台灣有二個可當備選的場地，世界盃棒球賽甚至十二強賽都可能選擇來台舉辦；而且巨蛋使用不限於比賽，也可配合運動中心、餐廳等附屬設施，台北大巨蛋平日最賺錢的就是周邊餐廳跟其他商店，經濟影響達上億元。