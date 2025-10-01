球評：新北巨蛋若地點不好 影響未來營運

台北大巨蛋人氣超旺，中華職棒最近兩季超過兩百萬人次湧進這座室內球場觀戰，也讓各縣市搶著「孵蛋」，資深球評王雲慶表示，大巨蛋活動不斷，經濟效益最明顯就是中職比賽，大巨蛋成為推波助瀾的最大力量，讓其他球場也變好。

大巨蛋的成功經驗可以在其他縣市複製嗎？曾參與新北大巨蛋選址會議的王雲慶表示，雙北有兩座大巨蛋沒問題，但如果地點不好，一定會影響將來營運，不可能成功複製台北大巨蛋。

王雲慶曾任台北大巨蛋顧問，他說，台北大巨蛋得天獨厚，直通捷運板南線，未來連接新北大巨蛋的大眾交通工具，運量夠不夠是很大重點，交通規畫一定要做好。

王雲慶認為，台北大巨蛋附近停車不方便，但大眾運輸能力很強，再以天母棒球場為例，動線就是一條忠誠路而已， 因此進出都很塞，「樹林機五」周邊範圍雖然很大，觀眾移動路線經過居民社區會有些麻煩，未來停車規畫很重要。

台北大巨蛋啟用兩年話題不斷，台灣到底養得起幾顆蛋，棒界和球迷討論的聲音不少；王雲慶表示，蓋球場不難，但地點條件有沒有像台北大巨蛋這麼好，是否有這麼多活動和比賽可撐起來，都要經過專業單位仔細評估，尤其中南部市場不如台北市成熟，能不能吃下各種活動值得觀察。

王雲慶分析，新北市政府對大巨蛋ＢＯＴ案還未決定方向，未來徵收土地、法律仍有很多問題待解，可能需要十年時間、也就是二○三五年才可能看到球場完工。

王雲慶說：「台北大巨蛋園區興建經費約是四百億元左右，巨蛋本身近兩百億元，聘用上百名員工維護球場，每年營運成本數億元，比一般球場複雜很多。」