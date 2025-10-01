快訊

新北大巨蛋選址 樹林、淡海出線

聯合報／ 記者張策江婉儀／新北報導

經半年分析與專家學者問卷，新北市府昨宣布，大巨蛋候選基地「樹林機五」及「淡海二期」列為優先評估標的，但淡海二期仍需中央協助用地取得。市長侯友宜說，腹地足夠、交通便捷是兩大指標，未來將結合「新造鎮」概念推動，以「巨蛋園區模式」融入體育運動、觀光娛樂等多元功能，讓新北大巨蛋能成為地區發展引擎。

主責的副市長劉和然說，後續將由體育局委託專業顧問團隊做更細緻的可行性評估，包括財務分析、交通衝擊與軟硬體配套等，侯友宜卸任前拍板定案，並啟動都市計畫程序。

新北市府今年三月宣布啟動選址評估，侯友宜四月赴日本考察東京、西武、札幌、福岡巨蛋，作為新北大巨蛋的借鏡。數月來持續召開專家會議、蒐集意見，原本納入六處地點評估，包括板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園及淡海二期，如今選出兩處。

侯友宜昨表示，新北大巨蛋是市府二○五○發展願景的重要目標之一，定位為國際級體育園區，不只服務新北市民，更要放眼全台灣、甚至亞洲。未來將結合「新造鎮」概念推動，融入智慧服務、體育運動、文化展演及觀光娛樂功能，讓新北大巨蛋成為地區發展引擎，吸引人潮，活動後停留消費，帶動地方經濟。

劉和然說，評估過程中預先設想「十至十五年後的在地發展樣貌」，選址基本條件是交通便利，且不能只仰賴單一運具，須擁有多元交通模式，距離捷運站最好在十分鐘內，並可銜接國道、快速道路。

依照市府評估，樹林機五基地鄰近萬大中和樹林捷運ＬＧ十八站，未來可串聯捷運板南線、新莊線、三鶯線，透過台六十五快速道路銜接國道一、三號，交通優勢顯著。市府規畫以東京巨蛋為樣板，打造市民新休憩核心整體開發，園區達二十三公頃，含括體育場、商場、飯店與遊樂設施。

淡海二期，擁有休閒觀光條件，隨著淡江大橋、八里輕軌、淡北道路、關渡二橋與一○五市道等交通建設二○二九年完成後，具強大發展潛力。

新北市議員黃心華說，從過去巨蛋發展經驗觀察，對當地居民來說，會造成大生活壓力，包括交通壅塞或噪音等，應透過事先選址或巨蛋設計，把衝擊降到最低。

市議員林銘仁認為，備選地點土城看守所地點不錯，交通也順暢，最後卻沒中選，很可惜；侯友宜回應，還要看能否打造園區等。

