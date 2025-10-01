快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

聽新聞
0:00 / 0:00

新北巨蛋選址 仲量聯行侯文信：巨蛋結合捷運 帶動當地商業

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
仲量聯行董事總經理侯文信（圖中）表示，新北巨蛋的選址若能結合捷運，必能帶動商業。圖左為商業不動產部副總經理游淑芬，圖右為行銷部經理邱凡芮。圖／仲量聯行提供
仲量聯行董事總經理侯文信（圖中）表示，新北巨蛋的選址若能結合捷運，必能帶動商業。圖左為商業不動產部副總經理游淑芬，圖右為行銷部經理邱凡芮。圖／仲量聯行提供

仲量聯行今（1）日公布2025年第三季市場記者會，針對近期兩大議題，新北巨蛋及北市科輝達總部，董事總經理侯文信認為，巨蛋是一種特定目的性的商業體，對地區的影響不見得大，但如果附近能夠結合捷運，勢必能帶動當地的商業。就像是很多日本的巨蛋都是蓋在捷運的尾端，但一樣能夠吸遊客跟觀眾。

此外，針對另個近期受矚目的項目，也就是輝達總部的三方角力，他認為，市府應該要積極促成，畢竟對於外商來說，這些政治上的干擾都應該不是問題。

與住宅相比，商用不動產熱度相對高，仲量聯行表示，2025年第三季台北市A級辦公市場租賃總成交量達9,796坪，本季受南港租賃回穩帶動，整體交易量較上季成長40%。本季租賃交易亦集中於樓齡三年以內的新建大樓，仲量聯行統計顯示，近三年落成的A級辦公大樓，平均達到六成去化率需1.25 至1.5年，凸顯企業對辦公空間升級的持續追求，同時意味著既有大樓必須積極更新維護以維持市場競爭力。

在商業不動產買賣方面，第三季全台交易總額達新台幣689億元，其中商業不動產交易受惠於科技業剛性需求，交易金額為448億元，占交易總額65%，前三季累計達1,166億元，為近十年同期第二高，僅次於去年；土地交易則受開發商持續保守影響，交易金額僅241億元，占交易總額35%。總計2025年前三季累計交易額至新台幣2,116億元。

此外，政府主導的公辦都更與捷運聯開招商案由於具備區位佳、產權單純等特點，正吸引大量民間資金投入。仲量聯行統計顯示，2025年初至第三季政府推動的公辦都更與捷運聯開招商案，已累計吸引超過新台幣3,000億元民間投資（含已簽約及簽約中），創歷史新高。

大巨蛋 都更 開發商

延伸閱讀

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

被指卸任後沒未來打算 侯友宜回：你怎知道我沒打算？

新北捷運土城樹林線高架段2廠商投標 估11月評選

淡海、樹林入列大巨蛋候選地 專家點出優缺

相關新聞

新北巨蛋選址 仲量聯行侯文信：巨蛋結合捷運 帶動當地商業

仲量聯行今（1）日公布2025年第三季市場記者會，針對近期兩大議題，新北巨蛋及北市科輝達總部，董事總經理侯文信認為，巨蛋...

專家點評新北大巨蛋選址 三大關鍵「樹林機五」勝出

新北市政府日前公布大巨蛋優先評估基地為「樹林機五」與「淡海二期」，專家分析，大型公共建設選址須考慮土地取得、基地條件與交...

下任市長會尊重大巨蛋選址？ 侯友宜：回歸專業、別回歸政治

新北大巨蛋今天確定將從「樹林機五」與「淡海二期」作為優先評估地點，新北市議會下午也關心此焦點，民進黨新北市議員山田摩衣詢...

世界12強賽封王、棒職人氣再起 王雲慶形容大巨蛋推波助瀾

台北大巨蛋啟用兩年人氣超旺，繼台中市公布巨蛋落腳水湳經貿園區後，新北市也將「樹林機五」、「淡海二期」列為大巨蛋候選基地，...

淡海、樹林入列大巨蛋候選地 專家點出優缺

新北市政府宣布新北大巨蛋優先評估地點為「樹林機五」與「淡海二期」，專家表示，這是經過多輪專家討論，收斂至這兩處，主要考量...

新北想成功複製台北大巨蛋 資深球評王雲慶提出解方

新北大巨蛋候選基地六選二方案，「樹林機五」、「淡海二期」成為優先評估標的，曾經參與選址會議的資深球評王雲慶表示，雙北有兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。