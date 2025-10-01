新北巨蛋選址 仲量聯行侯文信：巨蛋結合捷運 帶動當地商業

仲量聯行今（1）日公布2025年第三季市場記者會，針對近期兩大議題，新北巨蛋及北市科輝達總部，董事總經理侯文信認為，巨蛋是一種特定目的性的商業體，對地區的影響不見得大，但如果附近能夠結合捷運，勢必能帶動當地的商業。就像是很多日本的巨蛋都是蓋在捷運的尾端，但一樣能夠吸遊客跟觀眾。

此外，針對另個近期受矚目的項目，也就是輝達總部的三方角力，他認為，市府應該要積極促成，畢竟對於外商來說，這些政治上的干擾都應該不是問題。

與住宅相比，商用不動產熱度相對高，仲量聯行表示，2025年第三季台北市A級辦公市場租賃總成交量達9,796坪，本季受南港租賃回穩帶動，整體交易量較上季成長40%。本季租賃交易亦集中於樓齡三年以內的新建大樓，仲量聯行統計顯示，近三年落成的A級辦公大樓，平均達到六成去化率需1.25 至1.5年，凸顯企業對辦公空間升級的持續追求，同時意味著既有大樓必須積極更新維護以維持市場競爭力。

在商業不動產買賣方面，第三季全台交易總額達新台幣689億元，其中商業不動產交易受惠於科技業剛性需求，交易金額為448億元，占交易總額65%，前三季累計達1,166億元，為近十年同期第二高，僅次於去年；土地交易則受開發商持續保守影響，交易金額僅241億元，占交易總額35%。總計2025年前三季累計交易額至新台幣2,116億元。

此外，政府主導的公辦都更與捷運聯開招商案由於具備區位佳、產權單純等特點，正吸引大量民間資金投入。仲量聯行統計顯示，2025年初至第三季政府推動的公辦都更與捷運聯開招商案，已累計吸引超過新台幣3,000億元民間投資（含已簽約及簽約中），創歷史新高。