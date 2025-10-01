世界12強賽封王、棒職人氣再起 王雲慶形容大巨蛋推波助瀾

台北大巨蛋啟用兩年人氣超旺，繼台中市公布巨蛋落腳水湳經貿園區後，新北市也將「樹林機五」、「淡海二期」列為大巨蛋候選基地，棒球資深球評王雲慶表示，「巨蛋效應」最明顯就是中華職棒比賽，不只大巨蛋本身吸引大批觀眾進場，也能帶動其他球場人氣。

中職本季例行賽接近尾聲，目前347場比賽湧進361萬7466人、單場平均10424人， 確定成為開打36年來，第一個單季平均觀眾數破萬的球季；其中在台北大巨蛋進行的66場比賽，一共吸引132萬8772人、單場平均20132人，總觀眾人數占了全聯盟的36.7%。

中職最近兩季在台北大巨蛋進行104場比賽，已有211萬4961人觀戰，在11座現役職棒球場人氣最高，台鋼雄鷹隊總教練洪一中表示，現在天氣愈來愈熱，在大巨蛋看很舒服，球迷根本不怕花大錢，都很願意進場觀戰。

前年12月亞洲棒球錦標賽在台北大巨蛋進行，世界全壘打王王貞治擔任開球貴賓，投出歷史第一球；王雲慶表示，王貞治當時說，這座球場會改變台灣棒球，後來中華隊真的在世界12強棒球賽奪下冠軍，中職人氣也再度興起。

王雲慶曾是台北大巨蛋顧問，也參與新北大巨蛋選址會議，他說：「台北大巨蛋是推波助瀾的最大力量，讓其他球場也變好。」

中職從1990年開打至今，本季首次達到總觀眾人數超過300萬人次，中信兄弟、味全龍、富邦悍將隊目前主場平均觀眾都破萬，另3隊至少8千人以上， 全聯盟比去年成長36%。