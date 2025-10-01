淡海、樹林入列大巨蛋候選地 專家點出優缺

新北市政府宣布新北大巨蛋優先評估地點為「樹林機五」與「淡海二期」，專家表示，這是經過多輪專家討論，收斂至這兩處，主要考量交通、人流與土地條件，各有優勢與支持者，最終關鍵仍在政府如何規畫與配套。

台北城市科技大學觀光事業系專任專技助理教授李奇嶽指出，市府這次在討論過程中參考了日本、韓國與歐美場館的經驗，涉及場館大小、人流動線與交通承載力等面向，「交通是最大考量，不是看現在，而是未來，巨蛋至少5到10年後才會落成。」他說，先確定選址，後續規畫才能逐步推進，帶動地方發展。

他分析，淡海二期的優點在於腹地平整，且周邊觀光資源豐富，有淡水海景與紅毛城等歷史古蹟支撐，「在國際觀光的角度來看，淡水有穩固的基本盤，是不敗之地。」但淡海土地成本高，且輕軌輸運力相對較弱。

至於樹林機五，李奇嶽指出，基地鄰近板南線、新北捷運及未來可銜接桃園捷運，屬於「捷運三線」的大交通節點，板南線輸運力尤其強，加上土地相對便宜，交通條件佳，但現況荒涼，要形成商圈較困難，但未來在捷運三線的交通樞紐背景下，人潮湧入是可預見的，未來需要市府投入完整配套，「樹林不是不能，而是要看市府怎麼規畫，讓人潮願意留下來。」

他強調，這兩處候選地都沒有拆遷戶問題，能避免過去場館常見的居民抗爭與噪音困擾。最終如何選定，仍須以10年後的城市發展為基準，他也肯定副市長劉和然在討論時提出「要看到十年後，而不是現在」的智慧觀點。