新北精選2處巨蛋潛力點 市議員盼強化軌道運輸量

新北市府今天公布以「樹林機五、淡海二期」為新北大巨蛋優先評估基地；藍綠市議員都期待帶動地區發展，但須強化軌道建設運輸能量，才不會淪為塞車夢魘或「蚊子館」。

市府之前提出大巨蛋6處潛在場址，包括板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥子園、淡海新市鎮（二期）、台北看守所現址、樹林「機五」用地南側，由副市長劉和然召集專家學者討論評估，今天公布樹林機五與淡海二期，進入下階段可行性評估。

交通運輸是評估重點，交通局長鍾鳴時在市政會議說，至少要有汽機車與軌道等3至4種交通抵達，並以國道立體匝道等銜接，以分散式的大型停車場及立體化人行系統，減輕交通負擔，確保人車分離、交通不打結。

捷運局長李政安表示，樹林大柑園、三峽麥子園雖有捷運三鶯線，但運量不足，且都沒有鄰近現有車站，即使將來興建支線也會影響既有的營運。僅單一運輸模式，將來快速車流會回歸國道三鶯及樹林交流道。

至於入選的「樹林機五南側」基地，捷運土城樹林線為各候選基地中，運量最高之路線，還與其他捷運路線（桃園棕線、新莊線、板南線等）快速銜接，更享有延伸至鐵路、甚至高鐵板橋站等優勢選項。

入選的「淡海二期」則因淡水地區交通不便之刻板印象有待翻轉，近期，興建中的淡江大橋、淡北快速道路、規劃中的關渡大橋，將成為翻轉契機，用地則需要中央地方合作。

國民黨新北市議員江怡臻表示，「樹林機五」南側位在樹林、板橋、及新莊區交界，交通選項非常多元，能以造鎮概念，在未來10年逐步形成觀光、商業、運動等區域發展，也減少行政溝通成本，期盼市府最終能定案在樹林機五。

選區位於淡水的國民黨新北市議員陳偉杰表示，感謝專家學者與市府讓「淡海二期」進入最後階段。當地有輕軌等交通發展潛力及持續發展的生活機能、具有觀光潛力，巨蛋能帶動地方經濟、創造就業機會，並促進周邊產業鏈蓬勃發展。

民進黨市議員鄭宇恩認為，淡海新市鎮進入優先評估的第二階段，市府更應確保軌道連結巨蛋，強化軌道運輸量能，避免交通壅塞，才不會淪為塞車夢魘。

她說，市府應以「造鎮」思維同步規劃，將醫院、娛樂設施、生活機能納入大巨蛋考量，成為帶動淡海整體生活品質與產業發展的核心，不會成為「蚊子館」，而是推動區域平衡發展的亮點建設。