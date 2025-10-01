快訊

阿金不是阿金「DNA檢測結果一出」 飼主崩潰：這劇情比八點檔還狗血

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

新北精選2處巨蛋潛力點 市議員盼強化軌道運輸量

中央社／ 新北1日電

新北市府今天公布以「樹林機五、淡海二期」為新北大巨蛋優先評估基地；藍綠市議員都期待帶動地區發展，但須強化軌道建設運輸能量，才不會淪為塞車夢魘或「蚊子館」。

市府之前提出大巨蛋6處潛在場址，包括板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥子園、淡海新市鎮（二期）、台北看守所現址、樹林「機五」用地南側，由副市長劉和然召集專家學者討論評估，今天公布樹林機五與淡海二期，進入下階段可行性評估。

交通運輸是評估重點，交通局長鍾鳴時在市政會議說，至少要有汽機車與軌道等3至4種交通抵達，並以國道立體匝道等銜接，以分散式的大型停車場及立體化人行系統，減輕交通負擔，確保人車分離、交通不打結。

捷運局長李政安表示，樹林大柑園、三峽麥子園雖有捷運三鶯線，但運量不足，且都沒有鄰近現有車站，即使將來興建支線也會影響既有的營運。僅單一運輸模式，將來快速車流會回歸國道三鶯及樹林交流道。

至於入選的「樹林機五南側」基地，捷運土城樹林線為各候選基地中，運量最高之路線，還與其他捷運路線（桃園棕線、新莊線、板南線等）快速銜接，更享有延伸至鐵路、甚至高鐵板橋站等優勢選項。

入選的「淡海二期」則因淡水地區交通不便之刻板印象有待翻轉，近期，興建中的淡江大橋、淡北快速道路、規劃中的關渡大橋，將成為翻轉契機，用地則需要中央地方合作。

國民黨新北市議員江怡臻表示，「樹林機五」南側位在樹林、板橋、及新莊區交界，交通選項非常多元，能以造鎮概念，在未來10年逐步形成觀光、商業、運動等區域發展，也減少行政溝通成本，期盼市府最終能定案在樹林機五。

選區位於淡水的國民黨新北市議員陳偉杰表示，感謝專家學者與市府讓「淡海二期」進入最後階段。當地有輕軌等交通發展潛力及持續發展的生活機能、具有觀光潛力，巨蛋能帶動地方經濟、創造就業機會，並促進周邊產業鏈蓬勃發展。

民進黨市議員鄭宇恩認為，淡海新市鎮進入優先評估的第二階段，市府更應確保軌道連結巨蛋，強化軌道運輸量能，避免交通壅塞，才不會淪為塞車夢魘。

她說，市府應以「造鎮」思維同步規劃，將醫院、娛樂設施、生活機能納入大巨蛋考量，成為帶動淡海整體生活品質與產業發展的核心，不會成為「蚊子館」，而是推動區域平衡發展的亮點建設。

大巨蛋

延伸閱讀

新北想成功複製台北大巨蛋 資深球評王雲慶提出解方

樂觀其成新北建大巨蛋 學者坦言：邊際效益恐遞減

新北大巨蛋／副市長劉和然談大巨蛋選址：侯卸任前會公布設置地點

土城樹林線高架段今開標 兩業者投標 11月初完成評選

相關新聞

淡海、樹林入列大巨蛋候選地 專家點出優缺

新北市政府宣布新北大巨蛋優先評估地點為「樹林機五」與「淡海二期」，專家表示，這是經過多輪專家討論，收斂至這兩處，主要考量...

世界12強賽封王、棒職人氣再起 王雲慶形容大巨蛋推波助瀾

台北大巨蛋啟用兩年人氣超旺，繼台中市公布巨蛋落腳水湳經貿園區後，新北市也將「樹林機五」、「淡海二期」列為大巨蛋候選基地，...

新北想成功複製台北大巨蛋 資深球評王雲慶提出解方

新北大巨蛋候選基地六選二方案，「樹林機五」、「淡海二期」成為優先評估標的，曾經參與選址會議的資深球評王雲慶表示，雙北有兩...

樂觀其成新北建大巨蛋 學者坦言：邊際效益恐遞減

新北市政府今公布新北大巨蛋2個可能落腳地點，分別為樹林機五及淡海二期為優先評估標的，這也是繼台北大巨蛋啟用、台中公布大巨...

跌破眼鏡！新北大巨蛋淡海為何沒出局？一文搞懂

新北大巨蛋選址原本6選1，經評估後，新北市政府宣布，將從樹林及淡海新市鎮兩處擇一建設，由於淡海新市鎮的交通位置相對偏遠，...

新北大巨蛋淡海、樹林二選一 專家：被選中就發了

新北大巨蛋二階選址出爐，新北市政府市長侯友宜1日宣布，未來新北大巨蛋的候選基地，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估標的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。