新北想成功複製台北大巨蛋 資深球評王雲慶提出解方

新北大巨蛋候選基地六選二方案，「樹林機五」、「淡海二期」成為優先評估標的，曾經參與選址會議的棒球資深球評王雲慶表示，雙北有兩座大巨蛋沒問題，但如果地點不好，一定會影響將來營運，不可能成功複製台北大巨蛋。

台北大巨蛋興建期間，王雲慶也曾擔任顧問，長期熟悉室內球場相關事務。他說：「台北大巨蛋得天獨厚，一旁就是捷運板南線，未來連接新北大巨蛋的大眾交通工具，運量夠不夠是很大重點，交通規畫一定要做好。」

王雲慶認為，台北大巨蛋雖是地下停車場，但大眾運輸能力很強，再以天母棒球場為例，動線就是一條忠誠路而已， 因此進出都很塞，「樹林機五」周邊範圍雖然很大，觀眾移動路線經過居民社區會有些麻煩，未來停車規畫很重要。

至於台灣到底養得起幾個蛋？王雲慶強調蓋球場不難，但地點條件有沒有像台北大巨蛋這麼好，是否有這麼多活動和比賽可撐起來，這些問題都要經過專業單位仔細評估，尤其中南部市場不如台北市成熟，能不能吃下各種活動值得觀察。

他表示，整個台北大巨蛋園區興建約是400億元左右，巨蛋本身近200億元，聘用上百名員工維護球場，每年成本達數億元，比一般球場複雜很多。

王雲慶指出，新北市政府對大巨蛋「BOT案」還未決定方向，未來徵收土地、法律仍有很多問題待解，可能需要10年時間、也就是2035年才可能看到球場完工。