樂觀其成新北建大巨蛋 學者坦言：邊際效益恐遞減

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
新北大巨蛋模擬圖。圖／新北市政府提供
新北大巨蛋模擬圖。圖／新北市政府提供

新北市政府今公布新北大巨蛋2個可能落腳地點，分別為樹林機五及淡海二期為優先評估標的，這也是繼台北大巨蛋啟用、台中公布大巨蛋位置後，再有六都宣布大巨蛋開發巨蛋計畫。學者表示，樂觀其成地方政府興建大巨蛋，但也坦言「邊際效益遞減」。

實踐大學觀光學系教授高洺塗表示，台北大巨蛋成功經驗激起各地政府推動大、小巨蛋計畫，地方政府有經費預算要蓋大巨蛋，這件事情樂觀其成，對於運動產業發展可能有所幫助。

但他也坦言，台灣就這麼小，再加上台北與新北地域性太近，若再蓋大巨蛋的話，其邊際效益恐遞減，再加上球賽檔期可能也不多，最後恐都淪為演唱會使用；另也認為台灣其他地方再蓋大、小巨蛋，能引發的效益也有待評估。

高洺塗指出，地方政府為吸引觀光客積極思考如何發展地方特色，但地方各做各的，卻沒有一個統整性，舉例來說，過去各地方曾瘋狂建設「天空步道」、「眷村彩繪」，但觀光沒有整合，效益也只是一時。台灣現在不該著墨在硬體跟風，而是地方產業特色應以國家資源統合，再找業者包裝，才能將北、中、南、東共同有的特色串聯起來，整合成更完整的行程，吸引、留住國內外觀光客。

