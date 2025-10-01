快訊

跌破眼鏡！新北大巨蛋淡海為何沒出局？一文搞懂

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
淡水巨蛋模擬示意圖。圖／新北市政府提供
淡水巨蛋模擬示意圖。圖／新北市政府提供

新北大巨蛋選址原本6選1，經評估後，新北市政府宣布，將從樹林及淡海新市鎮兩處擇一建設，由於淡海新市鎮的交通位置相對偏遠，原本被預估中選機會不高，但卻成為最終的候選雙強，跌破外界眼鏡。

對此，侯友宜表示，新北大巨蛋是新北市2050發展願景中很重要的目標之一，一開始定位就是要結合周邊發展，以「新造鎮」概念推動，服務對象不只是新北市民，而是全台灣、甚至到整個亞洲。

因此一個國際型的體育園區，不能只侷限在看完比賽或表演後就馬上離開，而是要有能力吸引民眾提前或留下來消費的活動模式，也就是「提早來、留下來、晚點走」的設計理念。

他表示，淡水在交通三箭改善後，交通便捷度得以提高，旅程時間將有效大幅縮短，豐富的文化觀光遊憩資源底蘊，備受專家肯定，只是相關用地取得還寄望中央協助，這部分也會持續與內政部溝通爭取。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，淡海新市鎮地點雖然遠離新北市中心，但同時也具備兩大優勢，首先是「土地資源豐富」，整個淡海新市鎮仍有許多素地待開發，土地可說是不虞匱乏，市府不須大量徵用民地即可建設，對於大巨蛋園區這種大尺度的重大公建而言，有更大的規劃彈性，也有利於縮短建設時程與節省經費支出。

其次是可「帶動北海岸發展」，從八里、淡水延伸到三芝、石門、萬里等地的北海岸地區，由於距離新北都心遙遠，且長期欠缺重大建設題材，整體發展與新北市中心有不小落差。

淡水因具有挾緊鄰台北市的地利之便，成為北海岸各城鎮中生活機能最健全的核心，因此新北大巨蛋若落腳淡海，輔以完善的配套交通建設，可望進一步串聯北海岸各地的觀光產業，拉抬北海岸的整體發展，達到翻轉北海岸的目的，使其在大巨蛋的選址上保有相當程度的競爭力。

