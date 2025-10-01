快訊

新北大巨蛋淡海、樹林二選一 專家：被選中就發了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
樹林巨蛋模擬示意圖。圖／新北市政府提供

新北大巨蛋二階選址出爐，新北市政府市長侯友宜1日宣布，未來新北大巨蛋的候選基地，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估標的。專家表示，大巨蛋可帶來可觀人潮，哪一處被選中，將帶來區域房市大翻轉。

新北市政府原本納入6處地點評估，包括板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園及淡海二期，經過半年分析與專家學者問卷，最終縮小範圍，選出「樹林機五」與「淡海二期」兩處最具潛力的基地。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，大巨蛋是現今演唱會、體育賽事舉辦的重要場所，更是重要的國際級建設，對於區域人潮、經濟的帶動會很明顯，因此，大巨蛋設址對於設置區的房市將是一大利多，勢必產生帶動效果。

以目前兩個機會場址來說，若設置在淡海二期，估計將可帶動鄰近的「美麗新影城與海科大生活圈」房市；若設置在樹林機五南側，則對區域的「三多生活圈」效益最大，都可能帶動區域房價進一步上攻。

陳傑鳴指出，大巨蛋選址需考量服務人口，面積與腹地要夠大、土地取得要容易、交通要便捷、財務要可行等原則。以「樹林機五南側用地」來說，位於整體開發區和舊市區交界，鄰近板橋、新莊，未來也有捷運土城樹林線站點規劃，具有一定優勢，不過，還需要都市計畫加以加速推動才能配合。

至於，新北西北方的「淡海二期」，擁有觀光優勢，更已有輕軌捷運，未來還有淡海大橋通車、淡海科技城等利多，大巨蛋如果設在淡水，估計將能有效加速淡海區域發展。

不過，淡海地處較偏，長期交通不便，即便已有輕軌，到現在每天上下班時間還是都在塞車，而且，通勤時間也長，未來淡海大橋通車即便能紓解舊市區車潮，但效果如何也仍待考驗，交通問題可能是大巨蛋設點在此最大的限制。

樹林巨蛋模擬示意圖。圖／新北市政府提供

