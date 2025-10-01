快訊

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

11月恐失聯！LINE將停止支援舊版APP 快檢查設備可否升級

MLB／大谷翔平雙響、道奇5轟炸翻紅人 山本扛聽牌戰

聽新聞
0:00 / 0:00

新北大巨蛋選址出爐 侯友宜：腹地大、交通便捷是關鍵

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今在市政會議宣布大巨蛋候選基地。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今在市政會議宣布大巨蛋候選基地。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今在市政會議指出，市府經過專家學者、顧問公司與青年規畫團隊多月討論，針對6處潛力場址進行量化與質化評估後，最終一致認為新北大巨蛋應以「園區」概念推動，因此在腹地足夠、交通便捷兩大指標下，選出「樹林機五」與「淡海二期」作為優先評估地點。

侯友宜強調，大巨蛋不只是比賽或演唱會場館，而是要成為能夠留住人潮的國際級園區。他指出：「園區裡面一定要有商業設施、飯店與遊樂設施，讓全國、甚至國際人士來到新北，不只看一場活動就離開，而是能提早來、留下來、晚點走。」

侯友宜進一步說明，樹林機五基地因鄰近捷運LG18站，未來可串聯板南線、新莊線、三鶯線及規畫中的樹林線，並透過台65快速道路銜接國道1號、3號，交通優勢顯著；至於淡海二期則背山面海，擁有休閒觀光條件，隨著淡江大橋、巴黎輕軌、淡北道路、關渡二橋與台105線快速道路陸續完工，交通建設在118年完成後，將具備強大發展潛力。

侯友宜也提到，雖然淡海二期仍需與中央協調用地問題，但樹林機五的開發則由市府主導，兩地各具優勢。他表示，後續將由體育局委託專業顧問團隊，針對財務、交通衝擊及軟硬體配套進行詳細評估，並在明年向市民完整報告，確定最終落腳地點。

侯友宜說，「新北大巨蛋不只是市民的期待，更要帶動地方發展，中央與地方必須共同努力，把規畫寫清楚，才能給市民一個完整的交代。」

大巨蛋

延伸閱讀

「美國電信走廊」訪新北 簽署MOU啟動文教經濟交流

加速城市能源轉型 侯友宜：以無煤為起點 新北持續當先行者

新北YouBike估10月創下3億騎乘人次 幸運兒將獲得1年份TPASS定期票

侯友宜：中和捷運線發展中 將延伸台北國父紀念館

相關新聞

淡海、樹林入列大巨蛋候選地 專家點出優缺

新北市政府宣布新北大巨蛋優先評估地點為「樹林機五」與「淡海二期」，專家表示，這是經過多輪專家討論，收斂至這兩處，主要考量...

新北想成功複製台北大巨蛋 資深球評王雲慶提出解方

新北大巨蛋候選基地六選二方案，「樹林機五」、「淡海二期」成為優先評估標的，曾經參與選址會議的資深球評王雲慶表示，雙北有兩...

樂觀其成新北建大巨蛋 學者坦言：邊際效益恐遞減

新北市政府今公布新北大巨蛋2個可能落腳地點，分別為樹林機五及淡海二期為優先評估標的，這也是繼台北大巨蛋啟用、台中公布大巨...

跌破眼鏡！新北大巨蛋淡海為何沒出局？一文搞懂

新北大巨蛋選址原本6選1，經評估後，新北市政府宣布，將從樹林及淡海新市鎮兩處擇一建設，由於淡海新市鎮的交通位置相對偏遠，...

新北大巨蛋淡海、樹林二選一 專家：被選中就發了

新北大巨蛋二階選址出爐，新北市政府市長侯友宜1日宣布，未來新北大巨蛋的候選基地，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估標的...

新北大巨蛋／副市長劉和然談大巨蛋選址：侯卸任前會公布設置地點

新北市政府今公布大巨蛋六選二地點，分別是樹林跟淡水。公布前各方極力爭取巨蛋落地，對於市府如何頂著外界壓力，選出適合地點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。