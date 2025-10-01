新北大巨蛋首選基地出爐 樹林機五、淡海二期出線備選

快訊

聯合報／ 記者張策江婉儀／新北即時報導
新北市政府今於市政會議宣布，新北大巨蛋候選基地確定以「樹林機五」及「淡海二期」為優先評估標的。記者張策／攝影
新北市政府今於市政會議宣布，新北大巨蛋候選基地確定以「樹林機五」及「淡海二期」為優先評估標的。記者張策／攝影

新北市政府今在市政會議宣布，新北大巨蛋候選基地六選二方案，「樹林機五」及「淡海二期」為優先評估標的，市長侯友宜強調，將以「巨蛋園區模式」推動，融入智慧服務、體育運動、文化展演及觀光娛樂功能，讓新北大巨蛋成為地區發展引擎，打造「提早來、留下來、晚點走」的全新城市體驗，並躍上國際舞台。

侯友宜今年3月宣布啟動新北大巨蛋選址評估，4月更赴日本實地考察東京巨蛋、西武巨蛋，作為新北大巨蛋的借鏡。副市長劉和然則主責規畫，數月來持續召開專家會議、蒐集意見，原本納入6處地點評估，包括板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園及淡海二期。

劉和然指出，選址必須具備交通便利的基本條件，且不能只仰賴單一運具，必須擁有多元交通模式，距離捷運站最好在10分鐘內，並可銜接國道、快速道路。他強調，評估過程更要設想「10至15年後的在地發展樣貌」。經過半年分析與專家學者問卷，最終縮小範圍，選出「樹林機五」與「淡海二期」兩處最具潛力的基地，並在今日正式對外公布。

侯友宜表示，新北大巨蛋是市府2050發展願景的重要目標之一，定位為國際級體育園區，不只是服務新北市民，更要放眼全台灣、甚至亞洲。未來將結合「新造鎮」概念推動，不只是比賽和演唱會場域，更要吸引人潮提前進入、活動後停留消費，帶動地方經濟。

淡海二期因交通三箭推動，便捷度大幅提升，加上文化觀光資源豐富，受到專家青睞，但仍需中央協助用地取得；至於樹林機五，位在樹林、新莊、板橋交界，鄰近捷運LG18站，可串聯新莊線、板南線、三鶯線與未來桃園棕線，並可整合樹林火車站、國道與台65快速道路，交通網絡完整。市府規畫以整體開發模式推動，園區達23公頃，含括體育場、商場、飯店與遊樂設施，以東京巨蛋為樣板，打造市民新休憩核心。

劉和然補充，市府已完成第一階段承諾，在半年內提出兩處建議地點，後續將由體育局委託專業顧問團隊進行更細緻的可行性評估，包括財務分析、交通衝擊與軟硬體配套等，年底將拍板最後落腳處，並啟動都市計畫程序，讓新北大巨蛋成為市民共同的夢想。

