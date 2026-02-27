聽新聞
0:00 / 0:00

關稅談判結果 總統：沒有一絲要改變

聯合報／ 記者李人岳周宗禎洪安怡／連線報導
農業部長陳駿季（右）日前證實我國蝴蝶蘭輸美零關稅豁免被取消，賴清德總統（左二）昨晚出席台灣國際蘭展暨花卉科技展開幕竟還說，蘭花銷美適用零關稅。記者劉學聖／攝影
農業部長陳駿季（右）日前證實我國蝴蝶蘭輸美零關稅豁免被取消，賴清德總統（左二）昨晚出席台灣國際蘭展暨花卉科技展開幕竟還說，蘭花銷美適用零關稅。記者劉學聖／攝影

美國最高法院判決美國總統川普對等關稅違法，對於台美關稅談判結果，賴清德總統昨表示，「台灣政府沒有一絲要改變」。台中市長盧秀燕日前建議政府應跟進韓國提供廠商退稅指引。行政院發言人李慧芝昨回應表示，政府會舉辦說明會，請專業人士向業者說明，協助企業掌握相關法令跟規定。

美國最高法院判決後，農業部長陳駿季日前證實，包括蝴蝶蘭、火鶴花等，將沒有專屬豁免，以蝴蝶蘭為例，從零關稅變為百分之十五，與主要競爭對手荷蘭相同。但賴總統昨晚出席台灣國際蘭展暨花卉科技展開幕晚會時卻指出，這次台美關稅談判，蝴蝶蘭等農產銷美都零關稅；期待能像荷蘭鬱金香一樣，行銷全世界。台南市長黃偉哲則說，花農投入新科技培育，不管關稅多少，「我們都有信心」。

賴清德說，會持續跟美國洽談，對目前台美談判結果，「台灣政府沒有一絲要改變」，也希望美國政府對談判中各項承諾不要改變。

經濟部長龔明鑫昨日表示，目前美方對台實施的是「臨時性關稅」，即百分之十加上最惠國待遇（ＭＦＮ）關稅，以工具機產業為例，目前的ＭＦＮ稅率約為百分之四，加計後整體稅率約百分之十四，雖然相較於南韓等競爭對手仍有四個百分點落差，但相較於去年高達百分之廿加上ＭＦＮ的稅率，目前「狀況已經比去年要好得非常多」。

另外國民黨立院黨團將提出「晶片國安法」草案，並列為立法院新會期優先法案，以限制核心技術輸出或轉移。

龔明鑫對此表示，目前台灣對外投資審查機制完備，若另設專法且限制過嚴格，可能出現反效果。

台美關稅 對等關稅 蝴蝶蘭 龔明鑫 台美 賴清德 零關稅 關稅談判 川普 對台

延伸閱讀

陳駿季：農產品銷美 爭取確保享ART待遇

川普15%關稅 龔明鑫：比20%疊加有利 232項目不受影響

關稅新情勢 龔明鑫：美引用122臨時條款加徵關稅 狀況仍比去年改善

美車進口關稅調降…龔明鑫：是取代歐洲進口賓士車 不是國產車

相關新聞

關稅談判結果 總統：沒有一絲要改變

美國最高法院判決美國總統川普對等關稅違法，對於台美關稅談判結果，賴清德總統昨表示，「台灣政府沒有一絲要改變」。台中市長盧秀燕日前建議政府應跟進韓國提供廠商退稅指引。行政院發言人李慧芝昨回應表示，政府會舉辦說明會，請專業人士向業者說明，協助企業掌握相關法令跟規定。

重啟對美關稅談判更有利？賴總統：並非如此

談及對美關稅談判，賴清德總統表示，許多人認為美國聯邦最高法院撤銷對等關稅的法律基礎後，台灣或可取得更有利條件。但實際情況...

影／台灣國際蘭展開幕 賴總統：要對台美關稅談判有信心

2026「台灣國際蘭展暨花卉科技展」今晚開幕，明天起展至3月16日。今年以「綻放台灣」為主題，「產業再生、國際鏈結、社會...

川普關稅違法！盧秀燕建議提供退稅指引 政院：會辦說明會

美國最高法院判決美國總統川普對等關稅違法，台中市長盧秀燕日前建議賴政府，應跟進韓國先提供廠商退稅指引。行政院今天回應表示...

副閣揆回應川普全球加徵關稅 鄭麗君：鞏固 ART 既有優惠

美國最高法院推翻總統川普對等關稅，川普改對全球祭出15%臨時關稅。行政院副院長鄭麗君昨（24）日表示，台美先前簽署的對等...

台灣471項輸美 不在122條款豁免清單當中 暫無豁免

台灣與美國在農曆年前簽署對等貿易協定（ART），獲得2,072項豁免對等關稅，不過，在對等關稅遭美國最高法院裁定失效、轉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。