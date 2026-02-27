關稅談判結果 總統：沒有一絲要改變

美國最高法院判決美國總統川普對等關稅違法，對於台美關稅談判結果，賴清德總統昨表示，「台灣政府沒有一絲要改變」。台中市長盧秀燕日前建議政府應跟進韓國提供廠商退稅指引。行政院發言人李慧芝昨回應表示，政府會舉辦說明會，請專業人士向業者說明，協助企業掌握相關法令跟規定。

美國最高法院判決後，農業部長陳駿季日前證實，包括蝴蝶蘭、火鶴花等，將沒有專屬豁免，以蝴蝶蘭為例，從零關稅變為百分之十五，與主要競爭對手荷蘭相同。但賴總統昨晚出席台灣國際蘭展暨花卉科技展開幕晚會時卻指出，這次台美關稅談判，蝴蝶蘭等農產銷美都零關稅；期待能像荷蘭鬱金香一樣，行銷全世界。台南市長黃偉哲則說，花農投入新科技培育，不管關稅多少，「我們都有信心」。

賴清德說，會持續跟美國洽談，對目前台美談判結果，「台灣政府沒有一絲要改變」，也希望美國政府對談判中各項承諾不要改變。

經濟部長龔明鑫昨日表示，目前美方對台實施的是「臨時性關稅」，即百分之十加上最惠國待遇（ＭＦＮ）關稅，以工具機產業為例，目前的ＭＦＮ稅率約為百分之四，加計後整體稅率約百分之十四，雖然相較於南韓等競爭對手仍有四個百分點落差，但相較於去年高達百分之廿加上ＭＦＮ的稅率，目前「狀況已經比去年要好得非常多」。

另外國民黨立院黨團將提出「晶片國安法」草案，並列為立法院新會期優先法案，以限制核心技術輸出或轉移。

龔明鑫對此表示，目前台灣對外投資審查機制完備，若另設專法且限制過嚴格，可能出現反效果。