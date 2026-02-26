重啟對美關稅談判更有利？賴總統：並非如此

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統晚間前往台南出席「2026年台灣國際蘭展暨花卉科技展」開幕活動。總統府／提供
談及對美關稅談判，賴清德總統表示，許多人認為美國聯邦最高法院撤銷對等關稅的法律基礎後，台灣或可取得更有利條件。但實際情況並非如此，台灣透過談判所取得的關稅結果為15%且不疊加，條件相對較佳。

賴總統26日晚間前往台南出席「2026年台灣國際蘭展暨花卉科技展」開幕活動。賴總統提到，自他擔任台南市長時即對台灣蘭業有很大期許，希望台灣蘭花能夠像荷蘭的鬱金香一樣蓬勃發展，因此一路持續支持台灣的蘭花產業。

「花卉產業創新園區」在去年9月成立研究發展中心，該園區原名為「台灣蘭花生物科技園區」，自前總統陳水扁時期、前縣長蘇煥智任內開始舉辦國際蘭展；賴總統過往擔任台南市長期間持續推動，擴大規模並提升展覽品質。園區也改由中央部會管理並主辦相關活動。

賴總統說，目前園區規模近200公頃，政府已有中長期發展規劃，農業部提出的第二期擴建計畫已經行政院審核通過，預計擴充基地總面積達近300公頃，進一步提升國際競爭力。未來將導入AI與新興科技，協助業者提高蘭花培育與生產效率、降低成本，讓台灣蘭花在國際市場更具優勢。

在農業領域也爭取到特別豁免，蘭花銷至美國適用零關稅，他特別感謝包括行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮及農業部等談判團隊的努力。政府也將持續與美方洽談，期盼維持雙方共識與承諾，確保台灣蘭花的零關稅待遇。

賴總統也向台南鄉親說明，此次談判並未調降美國稻米進口關稅，守住國內稻農權益。台南重要農產品如六甲火鶴花、芒果、鳳梨及芭樂等，出口至美國同樣適用零關稅。在對美順差持續增加及對等關稅壓力下，仍能取得上述成果，十分不易，也展現政府在談判過程中，確實遵守維護國家利益。

賴總統表示，現在的政府是可以做事的政府，期盼國人要對政府有信心，台美關稅談判交出亮眼成績單。台灣在外國人眼中是很優秀的國家，期盼大家對台灣有信心，共同支持政府，只要努力團結合作，國家一定會越來越好。

台美關稅 對等關稅

