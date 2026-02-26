影／賴總統透露對美多項農產品零關稅 協助農民看見台灣軟實力

2026「台灣國際蘭展暨花卉科技展」今天晚上正式開幕，將展出到3月16日。今年主辦單位以「綻放台灣」為主題，整合AI科技、沉浸式展演與專業商務平台，呈現台灣花卉「從本土出發、走向世界的多元樣貌」。賴清德總統致詞表示，台灣的蘭花不只是農產品，更是文化與價值載體，期待台灣蘭花能像荷蘭鬱金香一樣，行銷全世界，創造產業價值，也讓世界看見台灣的文化軟實力。這次台美關稅談判，不但蝴蝶蘭，連台南的鳳梨、芒果、芭樂銷美都將零關稅，現場也響起如雷掌聲。

今年台南國際蘭展開幕晚會包括賴清德總統及中央地方各機關主管、民代、產業代表等300多人參與見證。主辦單位安排蝴蝶蘭、文心蘭等台灣五大品種蘭花走秀，賴清德總統也頒獎給參展蘭花大會總冠軍等得主、參觀各展區特色。農業部長陳駿季說，正在「跟美國積極爭取維持零關稅」。多年來，台灣從傳統栽培邁向精準育種與智慧化生產，建構完整的研發、生產與外銷體系，成為全球最具影響力的蝴蝶蘭供應國之一。「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」不僅是年度盛會，更是向世界展現台灣農業創新實力與產業韌性的國際，已經舉辦22年的蘭花展今年與台灣花卉科技展合併展出，強化產業交流與跨域合作。高度專業化與國際化的象徵。 2026「台灣國際蘭展暨花卉科技展」昨晚正式開幕，將展出到3月16日。今年主辦單位以「綻放台灣」為主題，整合AI科技、沉浸式展演與專業商務平台。記者劉學聖／攝影 台灣蘭花品質一流，業者希望政府幫助產業升級。記者劉學聖／攝影影 台灣蘭花品質一流，業者希望政府幫助產業升級。記者劉學聖／攝影 賴清德總統（中）透露對美多項農產品零關稅，協助農民看見台灣軟實力。記者劉學聖／攝影