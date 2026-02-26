影／台灣國際蘭展開幕 賴總統：要對台美關稅談判有信心
2026「台灣國際蘭展暨花卉科技展」今晚開幕，明天起展至3月16日。今年以「綻放台灣」為主題，「產業再生、國際鏈結、社會共感」為主軸，整合AI科技、沉浸式展演與專業商務平台，呈現台灣花卉「從本土出發、走向世界的多元樣貌」。
今天的「蘭韻之夜」開幕晚會賴清德總統及中央地方各機關主管、民代、產業代表等300多人參與見證。主辦單位安排蝴蝶蘭、文心蘭等台灣五大品種蘭花走秀，賴清德總統也頒獎給參展蘭花大會總冠軍等得主、參觀各展區特色。
賴清德總統致詞表示，台灣的蘭花不只是農產品，更是文化與價值載體，期待台灣蘭花能像荷蘭鬱金香一樣，行銷全世界，創造產業價值，也讓世界看見台灣的文化軟實力。這次台美關稅談判，不但蝴蝶蘭，連台南的鳳梨、芒果、芭樂銷美都零關稅。
賴總統指出，雖然美國聯邦最高法院判決對等關稅沒有法律基礎，但美國新推出的關稅是15%再疊加，而台美關稅談判結果，是15%沒有疊加，其實對台灣更有利，大家要對政府、對台灣有信心。
他說，政府將持續於花卉創新園區投入經費，透過中長程建設計畫推動花卉產業升級轉型，未來10年預期園區花卉每年外銷金額可達24億元、創造超過3000個就業機會，持續繁榮地方。
外貿協會董事長黃志芳表示，蘭展第一天就創造2346萬美元業績、來台七成是新買主，更第一次成功切入北非市場，即使歐洲市場荷蘭有在地優勢，法國、土耳其買主還是認為荷蘭的蘭花品質、持久技術仍不及台灣，他們才會特地遠道前來採購。
黃偉哲說，感謝貿協帶來這麼多國際買家，尤其七成是新買主，尤其花農投入新科技培育，不管關稅多少，「我們都有信心」。
農業部長陳駿季說，正在「跟美國積極爭取維持零關稅」。台灣國際蘭展多年來名列世界三大蘭展，舉辦至今22年，今年與台灣花卉科技展合併展出，強化產業交流與跨域合作。
農業部表示，蘭花是台灣走向世界的重要名片，也是台灣農業高度專業化與國際化的象徵。多年來，台灣從傳統栽培邁向精準育種與智慧化生產，建構完整的研發、生產與外銷體系，成為全球最具影響力的蝴蝶蘭供應國之一。「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」不僅是年度盛會，更是向世界展現台灣農業創新實力與產業韌性的國際平台。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。