影／台灣國際蘭展開幕 賴總統：要對台美關稅談判有信心

2026「台灣國際蘭展暨花卉科技展」今晚開幕，明天起展至3月16日。今年以「綻放台灣」為主題，「產業再生、國際鏈結、社會共感」為主軸，整合AI科技、沉浸式展演與專業商務平台，呈現台灣花卉「從本土出發、走向世界的多元樣貌」。

今天的「蘭韻之夜」開幕晚會賴清德總統及中央地方各機關主管、民代、產業代表等300多人參與見證。主辦單位安排蝴蝶蘭、文心蘭等台灣五大品種蘭花走秀，賴清德總統也頒獎給參展蘭花大會總冠軍等得主、參觀各展區特色。

賴清德總統致詞表示，台灣的蘭花不只是農產品，更是文化與價值載體，期待台灣蘭花能像荷蘭鬱金香一樣，行銷全世界，創造產業價值，也讓世界看見台灣的文化軟實力。這次台美關稅談判，不但蝴蝶蘭，連台南的鳳梨、芒果、芭樂銷美都零關稅。

賴總統指出，雖然美國聯邦最高法院判決對等關稅沒有法律基礎，但美國新推出的關稅是15%再疊加，而台美關稅談判結果，是15%沒有疊加，其實對台灣更有利，大家要對政府、對台灣有信心。

他說，政府將持續於花卉創新園區投入經費，透過中長程建設計畫推動花卉產業升級轉型，未來10年預期園區花卉每年外銷金額可達24億元、創造超過3000個就業機會，持續繁榮地方。

外貿協會董事長黃志芳表示，蘭展第一天就創造2346萬美元業績、來台七成是新買主，更第一次成功切入北非市場，即使歐洲市場荷蘭有在地優勢，法國、土耳其買主還是認為荷蘭的蘭花品質、持久技術仍不及台灣，他們才會特地遠道前來採購。

黃偉哲說，感謝貿協帶來這麼多國際買家，尤其七成是新買主，尤其花農投入新科技培育，不管關稅多少，「我們都有信心」。

農業部長陳駿季說，正在「跟美國積極爭取維持零關稅」。台灣國際蘭展多年來名列世界三大蘭展，舉辦至今22年，今年與台灣花卉科技展合併展出，強化產業交流與跨域合作。